#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
539.49
627.7
6.75
Советы

Эксперт предупредил о пугающих симптомах новой опасной лихорадки

врач предупредил о симптомах новой опасной лихорадки, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 01:52 Фото: pixabay
Врач-вирусолог Виктор Зуев рассказал о том, что главным симптомом новой опасной лихорадки чикунгунья является сильная боль в суставах, сообщает Zakon.kz.

Как пишут Аргументы и Факты со ссылкой на эксперта, чикунгунья в переводе с китайского означает "быть согнутым", так как поражает суставы человека, и он буквально сгибается от боли.

По его словам, по окончании инкубационного периода у заболевшего температура тела может подняться до 40 градусов и начинают сильно болеть суставы. Кроме того, может появиться сыпь.

Вирус в большинстве случаев не смертелен, но пожилым людям и беременным женщинам стоит быть осторожными, добавил специалист.

Вирус Чикунгунья – арбовирус рода Alphavirus семейства тогавирусов, передающийся посредством укусов комаров рода кусаков. Он вызывает лихорадку и сильную боль в суставах, причем симптомы иногда могут сохраняться годами. Известно, что вирус не передается людьми.

Ранее сообщалось, что массовые ограничения вновь вводят в Китае из-за распространения нового вируса. В стране комары распространяют вирус чикунгунья.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Тайны Вселенной, ремонт и финансы: какие возможности не стоит упускать в воскресенье
Советы
01:25, 10 августа 2025
Тайны Вселенной, ремонт и финансы: какие возможности не стоит упускать в воскресенье
Какой цвет одежды визуально омолаживает
Советы
18:16, 09 августа 2025
Какой цвет одежды визуально омолаживает
Какие слова могут продлить жизнь кошке, рассказал ветврач
Советы
11:42, 09 августа 2025
Какие слова могут продлить жизнь кошке, рассказал ветврач
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: