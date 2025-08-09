Эксперт предупредил о пугающих симптомах новой опасной лихорадки

Врач-вирусолог Виктор Зуев рассказал о том, что главным симптомом новой опасной лихорадки чикунгунья является сильная боль в суставах, сообщает Zakon.kz.

Как пишут Аргументы и Факты со ссылкой на эксперта, чикунгунья в переводе с китайского означает "быть согнутым", так как поражает суставы человека, и он буквально сгибается от боли.

По его словам, по окончании инкубационного периода у заболевшего температура тела может подняться до 40 градусов и начинают сильно болеть суставы. Кроме того, может появиться сыпь.

Вирус в большинстве случаев не смертелен, но пожилым людям и беременным женщинам стоит быть осторожными, добавил специалист.

Вирус Чикунгунья – арбовирус рода Alphavirus семейства тогавирусов, передающийся посредством укусов комаров рода кусаков. Он вызывает лихорадку и сильную боль в суставах, причем симптомы иногда могут сохраняться годами. Известно, что вирус не передается людьми.



Ранее сообщалось, что массовые ограничения вновь вводят в Китае из-за распространения нового вируса. В стране комары распространяют вирус чикунгунья.