Советы

Какие бытовые привычки разрушают зубы

какие привычки разрушают зубы, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 00:42 Фото: pixabay
Стоматолог Леонардо Ачиоли перечислил безобидные привычки, которые вредны для здоровья зубов, сообщает Zakon.kz.

В беседе с изданием Terra он отметил, что особенно стоит обратить внимание на привычки грызть ногти, сосать пальцы, ковырять в зубах, жевать на одной стороне челюсти и открывать зубами различные упаковки.

"Эти действия провоцируют ломкость зубов, износ эмали, нарушения прикуса и воспаление десен, а также увеличивают риск инфекций", – подчеркнул врач.

Также эксперт призвал правильно выбирать средства для ухода за полостью рта.

"Использование зубных паст и ополаскивателей, которые обладают высокой абразивностью или содержат большое количество спирта, может нарушить баланс микрофлоры полости рта и повысить чувствительность зубов", – дополнил он.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врачи рассказали, как по состоянию ногтей определить наличие диабета.

