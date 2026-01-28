Какие бытовые привычки разрушают зубы

Стоматолог Леонардо Ачиоли перечислил безобидные привычки, которые вредны для здоровья зубов, сообщает Zakon.kz.

В беседе с изданием Terra он отметил, что особенно стоит обратить внимание на привычки грызть ногти, сосать пальцы, ковырять в зубах, жевать на одной стороне челюсти и открывать зубами различные упаковки.

"Эти действия провоцируют ломкость зубов, износ эмали, нарушения прикуса и воспаление десен, а также увеличивают риск инфекций", – подчеркнул врач.

Также эксперт призвал правильно выбирать средства для ухода за полостью рта.

"Использование зубных паст и ополаскивателей, которые обладают высокой абразивностью или содержат большое количество спирта, может нарушить баланс микрофлоры полости рта и повысить чувствительность зубов", – дополнил он.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

