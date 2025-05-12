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Советы

Названы знаки зодиака, которым тяжелее всего пережить расставание

Отношения, пара, развод, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 07:15 Фото: pexels
Расставания бывают разными – иногда они приносят облегчение, а иногда оставляют шрам, который заживает годами. Для некоторых знаков зодиака окончание отношений – это почти личная катастрофа, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail рассказали о тех, кому особенно трудно пережить расставание.

Рак

Раки строят отношения на доверии, тепле и внутренней близости, а неформальные связи для них почти всегда перерастают в нечто большее. Когда Рак влюбляется, он открывает душу, а при разрыве ощущает, что ее буквально вырвали. Представители этого знака могут долго сохранять надежду на воссоединение. Даже если инициатором разрыва был сам Рак, он будет мучиться мыслями о том, "а вдруг все могло быть иначе".

Скорпион

Скорпион влюбляется глубоко, страстно и серьезно. Но и боль он переживает на той же глубине. Скорпионы склонны долго держать в себе эмоции, скрывая настоящую боль за холодом или даже агрессией. Но внутри – разруха и пустота, которые могут длиться очень долго. Они могут не показывать вида, но в душе переживают каждую мелочь, в деталях вспоминая разговоры и обиды.

Телец

Представители этого знака зодиака тяжело отпускают, не любят перемены, и возвращение к одиночеству для них как шаг назад. Они могут цепляться за привычные ритуалы и образы любимого человека, а процесс восстановления занимает гораздо больше времени, чем кажется со стороны.

Рыбы

Рыбы – знак романтиков. Они часто идеализируют партнера и сами отношения. Представители этого знака склонны долго предаваться грусти, переслушивать "их" песни, смотреть фильмы, которые напоминают о былом, и даже видеть знаки в случайных событиях. Они могут закрываться в себе и не говорить о боли, но внутри будут переживать ее остро и мучительно.

Ранее астрологи назвали четыре знака, которым повезет с 12 по 18 мая.

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Аксинья Титова
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