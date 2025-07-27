Астрологи перечислили знаки зодиака, которые не терпят критику

Критика бывает разной, но существуют знаки зодиака, которые вообще ее не терпят. Даже самые доброжелательные замечания они воспринимают как личное оскорбление, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail рассказали, кто реагирует на критику особенно остро.

Лев

Представители этого знака зодиака уверены, что их решения – единственно правильные. Они привыкли вдохновлять и собирать восхищенные взгляды, поэтому критика для них – это удар по самооценке. Даже если замечание справедливое, Лев вряд ли его примет сразу. Сначала он либо отошлет критика подальше, либо сделает вид, что ничего не слышал. Но если критика исходит от человека, которого Лев уважает, он обдумает сказанное и, возможно, даже учтет.

Скорпион

Этот знак не привык показывать слабости, а потому любое замечание воспринимает как нападение, которое требует защиты. Скорпион не просто игнорирует критику – он может перейти в контратаку, заставив критикующего пожалеть о сказанном. Если ему указать на ошибку, он либо начнет доказывать, что все сделал правильно, либо замкнется и перестанет доверять человеку, который позволил себе его упрекнуть.

Телец

Телец – это знак, который обладает невероятным упрямством. Если он что-то решил, переубедить его практически невозможно. Критику он воспринимает как посягательство на его авторитет и трату времени, ведь, по его мнению, он все делает правильно. Вместо того чтобы признать ошибку, он скорее постарается сделать вид, что так и было задумано.

Рак

Представители этого знака зодиака невероятно чувствительные натуры, и любое замечание может глубоко их задеть. Они склонны долго переживать, прокручивать в голове сказанные слова и искать скрытый смысл. Даже если критика была незначительной, Рак может воспринять ее как предательство или проявление неуважения.

Овен

Овны привыкли быть лидерами и принимать решения самостоятельно, а потому любые замечания воспринимают как попытку ограничить их свободу. Их первая реакция на критику – раздражение. Они могут вспылить, резко ответить или просто сделать все наоборот, чтобы доказать свою независимость.

Рыбы

Рыбы воспринимают критику как свидетельство того, что их не любят или не уважают. Даже если замечание было незначительным, Рыбы могут надолго уйти в себя, раздумывая, почему к ним отнеслись так несправедливо. Иногда они даже начинают сомневаться в себе и своих способностях, что может привести к снижению мотивации.

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