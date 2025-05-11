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Астрологи назвали четыре знака, которым повезет с 12 по 18 мая

Гороскоп на весну, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 04:59 Фото: pixabay
Первая активная неделя после майских праздников начинается бодро: уже в понедельник, 12 мая, состоится довольно мощное по эффекту полнолуние в Скорпионе, сообщает Zakon.kz.

По информации Mail.ru, четырем знакам зодиака выпадет шанс воспользоваться классными возможностями.

Телец

В числе первых трансформационный эффект этих астроманевров почувствуют Тельцы. В первую очередь стоит ожидать подвижек по части партнерства – как в любовных романах, так и в бизнес-коллаборациях. Главное, помните, что в отношениях всегда участвуют как минимум двое, и вы не должны все тащить на себе.

Весы

На этой неделе получится разобраться с финансами у Весов. Возможно, последние пару месяцев вы чувствовали тревогу по поводу бюджета и заработка, и вот сейчас дойдете до пика переживаний, после чего, выдохнув, увидите урок этой ситуации. Не лишним будет проверить баланс между тем, что вы отдаете, привносите в мир, и, так сказать, тем, что ожидаете получить и берете.

Скорпион

Заметное оживление чуть ли не по всем сферам жизни ожидается у Скорпионов. На этой неделе вы можете вдруг проснуться и вырваться из плена собственных иллюзий, начав, наконец-то, двигаться в направлении той жизни, которая подходит и интересна именно вам. На внешнем уровне это может проиграться как смена имиджа, появление новых целей, перемены в отношениях с романтичным партнером или смена работы.

Козерог

Очень похоже, что вы созрели для чистки контактов, подписок и даже неприкосновенного для вас плана по достижению целей. Дело в том, что за счет новой информации (которая как раз и придет на этой неделе) вы поймете, кто или что съедает вашу энергию, а что, наоборот, восполняет ресурс, а дальше – четко и результативно, как вы умеете, – начнете перераспределять задачи и корректировать планы.

Ранее астрологи назвали самые контролирующие в любви знаки зодиака.

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Аксинья Титова
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