#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
513.74
569.17
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
513.74
569.17
6.33
Советы

Пять популярных схем обмана казахстанцев

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 13:05 Фото: freepik
Интернет-мошенничество с каждым годом становится все более изощренным в Казахстане. Злоумышленники маскируются под продавцов, покупателей, банковских работников и даже близких людей, чтобы получить доступ к деньгам или данным, сообщает Zakon.kz.

Так, в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) перечислили топ-5 уловок, которые используют мошенники онлайн.

Во-первых, обман может начаться с обычного объявления о продаже. Человек откликается, переводит деньги и остается ни с чем.

Во-вторых, мошенники часто звонят, представляясь сотрудниками банка или полиции. Они говорят уверенно, создают ощущение срочности, убеждают в опасности и вынуждают действовать быстро.

В-третьих, активно используются фальшивые инвестиции: обещают легкий заработок, предлагают вложить средства или передать доступ к банковскому приложению.

Четвертое, иногда злоумышленники используют фишинг – поддельные сайты и письма, которые внешне неотличимы от официальных. Человек переходит по ссылке, вводит данные, и доступ к счету оказывается в руках преступников.

Пятое. Также могут поступать сообщения от "друзей" в мессенджерах – просят занять деньги, участвовать в розыгрыше или пройти опрос, после чего начинают списания со счета.

Чтобы защитить себя, в первую очередь стоит соблюдать цифровую гигиену. Никогда не передавайте коды из SMS, пароли и реквизиты карты. Перед вводом логина или пароля обязательно проверьте адрес сайта. Приложения стоит загружать только из официальных источников. И главное – не переводите деньги, если чувствуете давление или спешку.

Как себя защитить

  • Не сообщайте никому коды из SMS, PIN-коды, CVV с карты и другие данные.
  • Проверяйте адрес сайта перед вводом логина и пароля.
  • Не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений.
  • Устанавливайте приложения только из официальных магазинов.
  • Никогда не переводите деньги под давлением – даже если звонящий представляется полицейским или работником банка.
  • Настройте SMS-оповещения по всем операциям и проверяйте кредитную историю.

Что делать, если вы стали жертвой

Если вы все-таки передали деньги или свои данные – немедленно обратитесь в банк и полицию. Чем быстрее вы отреагируете, тем выше шанс вернуть средства и остановить преступников.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 13:05
Казахстанцам рассказали, что нужно срочно сделать для защиты WhatsApp

8 мая Министерство цифрового развития подготовило проект изменений в правила оказания услуг связи. Проект направлен на борьбу с интернет-мошенничеством, совершаемым с использованием SIM-карт казахстанских операторов, зарегистрированных без идентификации конечного пользователя. Документом предлагается усилить контроль за регистрацией абонентских номеров и ввести ограничения на продажу SIM-карт без идентификации личности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Почему нельзя купаться в фонтанах: разъяснение от Минздрава
Советы
12:23, Сегодня
Почему нельзя купаться в фонтанах: разъяснение от Минздрава
Работа без перерыва разрушает не только тело, но и психику
Советы
09:31, Сегодня
Работа без перерыва разрушает не только тело, но и психику
Гороскоп на 13 мая: отдохнуть не получится
Советы
08:05, Сегодня
Гороскоп на 13 мая: отдохнуть не получится
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: