Пять популярных схем обмана казахстанцев
Так, в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) перечислили топ-5 уловок, которые используют мошенники онлайн.
Во-первых, обман может начаться с обычного объявления о продаже. Человек откликается, переводит деньги и остается ни с чем.
Во-вторых, мошенники часто звонят, представляясь сотрудниками банка или полиции. Они говорят уверенно, создают ощущение срочности, убеждают в опасности и вынуждают действовать быстро.
В-третьих, активно используются фальшивые инвестиции: обещают легкий заработок, предлагают вложить средства или передать доступ к банковскому приложению.
Четвертое, иногда злоумышленники используют фишинг – поддельные сайты и письма, которые внешне неотличимы от официальных. Человек переходит по ссылке, вводит данные, и доступ к счету оказывается в руках преступников.
Пятое. Также могут поступать сообщения от "друзей" в мессенджерах – просят занять деньги, участвовать в розыгрыше или пройти опрос, после чего начинают списания со счета.
Чтобы защитить себя, в первую очередь стоит соблюдать цифровую гигиену. Никогда не передавайте коды из SMS, пароли и реквизиты карты. Перед вводом логина или пароля обязательно проверьте адрес сайта. Приложения стоит загружать только из официальных источников. И главное – не переводите деньги, если чувствуете давление или спешку.
Как себя защитить
- Не сообщайте никому коды из SMS, PIN-коды, CVV с карты и другие данные.
- Проверяйте адрес сайта перед вводом логина и пароля.
- Не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений.
- Устанавливайте приложения только из официальных магазинов.
- Никогда не переводите деньги под давлением – даже если звонящий представляется полицейским или работником банка.
- Настройте SMS-оповещения по всем операциям и проверяйте кредитную историю.
Что делать, если вы стали жертвой
Если вы все-таки передали деньги или свои данные – немедленно обратитесь в банк и полицию. Чем быстрее вы отреагируете, тем выше шанс вернуть средства и остановить преступников.
8 мая Министерство цифрового развития подготовило проект изменений в правила оказания услуг связи. Проект направлен на борьбу с интернет-мошенничеством, совершаемым с использованием SIM-карт казахстанских операторов, зарегистрированных без идентификации конечного пользователя. Документом предлагается усилить контроль за регистрацией абонентских номеров и ввести ограничения на продажу SIM-карт без идентификации личности.