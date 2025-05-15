Можно ли безнаказанно управлять чужой машиной
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Бывают случаи, когда возникает необходимость сесть за руль не своей машины (конечно, речь не об угоне). И не всегда это будет караться законом, сообщает Zakon.kz.
Вдруг потребуется отвезти заболевшего друга на его машине в больницу или уезжающие знакомые попросят вас отогнать машину к себе во двор или на СТО. Как пишет канал Aqparat saqshysy, есть случаи, когда закон Казахстана делает поблажки, позволяя сесть за руль чужого авто без страховки – но только при строгих условиях.
Когда можно сесть за руль не своего авто
У вас есть права, но нет записи в страховке. Если хозяин машины сидит в салоне и готов поручиться за вас, можно ехать;
- В страховке указан другой человек. Можно ехать, если он рядом;
- Перегоняете машину на СТО или паркуете ее в служебных целях. Если это часть вашей работы, страховка не нужна.
"Во всех других случаях садиться за руль без страховки – прямой путь к штрафу. В 2025 году это 10 МРП, или 39 320 тенге", – пишут авторы.
О том, как быстро обжаловать штраф за нарушение ПДД, мы рассказывали здесь на наглядном примере.
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