Можно ли безнаказанно управлять чужой машиной

Бывают случаи, когда возникает необходимость сесть за руль не своей машины (конечно, речь не об угоне). И не всегда это будет караться законом, сообщает Zakon.kz.

Вдруг потребуется отвезти заболевшего друга на его машине в больницу или уезжающие знакомые попросят вас отогнать машину к себе во двор или на СТО. Как пишет канал Aqparat saqshysy, есть случаи, когда закон Казахстана делает поблажки, позволяя сесть за руль чужого авто без страховки – но только при строгих условиях.

Когда можно сесть за руль не своего авто

У вас есть права, но нет записи в страховке. Если хозяин машины сидит в салоне и готов поручиться за вас, можно ехать;

В страховке указан другой человек. Можно ехать, если он рядом;

Перегоняете машину на СТО или паркуете ее в служебных целях. Если это часть вашей работы, страховка не нужна.





"Во всех других случаях садиться за руль без страховки – прямой путь к штрафу. В 2025 году это 10 МРП, или 39 320 тенге", – пишут авторы.

О том, как быстро обжаловать штраф за нарушение ПДД, мы рассказывали здесь на наглядном примере.