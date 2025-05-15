Счастливые и несчастливые номера квартир назвала известная ясновидящая

Нумерологи и многие люди верят, что цифры имеют тайное значение. Они могут влиять на судьбу человека, привнося в нее определенную энергетику. И даже номер квартиры, подъезда, этажа или дома может подсказать, какой будет тут жизнь и к чему жильцы должны быть готовы, сообщает Zakon.kz.

Известная ясновидящая и астролог из Казахстана Кажетта Ахметжанова рассказала "Вечерней Москве", о чем может предупреждать номер квартиры и бывают ли несчастливые номера.

Значение номера квартиры или дома

Чтобы определить, какая энергетика в жилом помещении, можно использовать два подхода:

Сложить только номер квартиры или дома до одной цифры. Например, №138: 1+3+8=12, 1+2=3.

Таким же путем суммировать номера дома, подъезда, этажа и квартиры.

Если есть дробь, то просто опустите ее: 51/2=5+1+2.

У литер тоже есть свои цифровые значения:

1 – а, и, с;

2 – б, т;

3 – в, к, у;

4 – г, л, ф, э;

5 – д, м, х, ю;

6 – е, н, ц, я;

7 – о, ч;

8 – ж, п, ш;

9 – з, р, щ.

Итоговое число и станет ответом на вопрос, подходит ли вам данная квартира или дом:

1 – Жилье для творческих и амбициозных людей. В нем легко генерируются идеи, находятся варианты решения житейских задач.

2 – Хороший вариант для молодоженов и семей с детьми. Двойка символизирует партнерство, поддержку.

3 – Место, где многие вопросы будут решаться быстро. В вашу пользу или нет – зависит от скорости вашего ответа.

4 – Жилье благоприятно для любителей путешествовать. Цифра защищает дом от посторонних в периоды отсутствия хозяев.

5 – Комфортный вариант для людей, работающих в научной и образовательной сферах. Пятерка притягивает компаньонов и надежных друзей.

6 – Безопасное место для любителей собирать друзей и родных у себя дома.

7 – Жилье для жаждущих идти в ногу со временем и развитием технологий.

8 – Хороший вариант для домоседов и любителей наводить уют как способ релаксации.

9 – Возможно ощущение потусторонних сил, особенно при частых конфликтах между жильцами.

Значение количества цифр в номере жилья

Стоит обратить внимание и на количество цифр в номере – они также могут повлиять на дальнейшее проживание в квартире или доме.

Один символ , например, №5 или №3, означает, что в жизни придется столкнуться со многими проблемами.

"Но у владельца жилья всегда будут силы и время для их решения. Заручитесь поддержкой близких, чтобы негативная энергетика не повлияла на семейные отношения", – советует Кажетта.

Две цифры, от 11 до 99 , сохраняют практически безопасное поле. Вам будет комфортно в этом жилье, если в нем сохраняется порядок, чистота и доверие между родными. Старайтесь заботиться о доме, как о себе, – вовремя делайте ремонт, не накапливайте мусор, проветривайте, не впускайте людей с негативной энергетикой.

Три символа подкрепляют ваши взгляды на мир и несколько их усиливают. Вы можете острее реагировать на слова, быть более ранимыми. Сохраняйте баланс через психологические разгрузки и спорт. Желательно усилить защиту жилья современными устройствами для безопасности.

"0" в номере можно опускать при толковании, поскольку это нейтральный знак. В таком случае, если ваш дом, например, 104, рассматривайте его как двузначный – 1 и 4.

Счастливые и несчастливые номера квартир

Считается, что жилье с более негативной энергетикой имеет цифры 1, 3, 6, 8, 9 , в разных комбинациях. Опасны квартиры с номерами 33, 13, 131 и 313 (зеркальные от 13), 666. В них чаще всего случаются бытовые проблемы, грабежи, возгорания.

К любимчикам Фортуны можно отнести квартиры или дома, где присутствуют символы 7, 5, 4, 2. В них меньше вероятности наткнуться на конфликтных соседей, проблемы с жилищными коммуникациями, оформлением документов.

Ранее казахстанская ясновидящая, шаманка, финалистка шестого сезона шоу "Битва экстрасенсов" Екатерина (Кажетта) Ахметжанова сделала предупреждение по поводу воды.