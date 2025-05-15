Счастливые и несчастливые номера квартир назвала известная ясновидящая
Известная ясновидящая и астролог из Казахстана Кажетта Ахметжанова рассказала "Вечерней Москве", о чем может предупреждать номер квартиры и бывают ли несчастливые номера.
Значение номера квартиры или дома
Чтобы определить, какая энергетика в жилом помещении, можно использовать два подхода:
- Сложить только номер квартиры или дома до одной цифры. Например, №138: 1+3+8=12, 1+2=3.
- Таким же путем суммировать номера дома, подъезда, этажа и квартиры.
Если есть дробь, то просто опустите ее: 51/2=5+1+2.
У литер тоже есть свои цифровые значения:
- 1 – а, и, с;
- 2 – б, т;
- 3 – в, к, у;
- 4 – г, л, ф, э;
- 5 – д, м, х, ю;
- 6 – е, н, ц, я;
- 7 – о, ч;
- 8 – ж, п, ш;
- 9 – з, р, щ.
Итоговое число и станет ответом на вопрос, подходит ли вам данная квартира или дом:
1 – Жилье для творческих и амбициозных людей. В нем легко генерируются идеи, находятся варианты решения житейских задач.
2 – Хороший вариант для молодоженов и семей с детьми. Двойка символизирует партнерство, поддержку.
3 – Место, где многие вопросы будут решаться быстро. В вашу пользу или нет – зависит от скорости вашего ответа.
4 – Жилье благоприятно для любителей путешествовать. Цифра защищает дом от посторонних в периоды отсутствия хозяев.
5 – Комфортный вариант для людей, работающих в научной и образовательной сферах. Пятерка притягивает компаньонов и надежных друзей.
6 – Безопасное место для любителей собирать друзей и родных у себя дома.
7 – Жилье для жаждущих идти в ногу со временем и развитием технологий.
8 – Хороший вариант для домоседов и любителей наводить уют как способ релаксации.
9 – Возможно ощущение потусторонних сил, особенно при частых конфликтах между жильцами.
Значение количества цифр в номере жилья
Стоит обратить внимание и на количество цифр в номере – они также могут повлиять на дальнейшее проживание в квартире или доме.
Один символ, например, №5 или №3, означает, что в жизни придется столкнуться со многими проблемами.
"Но у владельца жилья всегда будут силы и время для их решения. Заручитесь поддержкой близких, чтобы негативная энергетика не повлияла на семейные отношения", – советует Кажетта.
Две цифры, от 11 до 99, сохраняют практически безопасное поле. Вам будет комфортно в этом жилье, если в нем сохраняется порядок, чистота и доверие между родными. Старайтесь заботиться о доме, как о себе, – вовремя делайте ремонт, не накапливайте мусор, проветривайте, не впускайте людей с негативной энергетикой.
Три символа подкрепляют ваши взгляды на мир и несколько их усиливают. Вы можете острее реагировать на слова, быть более ранимыми. Сохраняйте баланс через психологические разгрузки и спорт. Желательно усилить защиту жилья современными устройствами для безопасности.
"0" в номере можно опускать при толковании, поскольку это нейтральный знак. В таком случае, если ваш дом, например, 104, рассматривайте его как двузначный – 1 и 4.
Счастливые и несчастливые номера квартир
Считается, что жилье с более негативной энергетикой имеет цифры 1, 3, 6, 8, 9, в разных комбинациях. Опасны квартиры с номерами 33, 13, 131 и 313 (зеркальные от 13), 666. В них чаще всего случаются бытовые проблемы, грабежи, возгорания.
К любимчикам Фортуны можно отнести квартиры или дома, где присутствуют символы 7, 5, 4, 2. В них меньше вероятности наткнуться на конфликтных соседей, проблемы с жилищными коммуникациями, оформлением документов.
Ранее казахстанская ясновидящая, шаманка, финалистка шестого сезона шоу "Битва экстрасенсов" Екатерина (Кажетта) Ахметжанова сделала предупреждение по поводу воды.