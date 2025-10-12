Что нельзя есть утром натощак
Список составили на портале Аvicenna.
Красное мясо
После сна пищеварительная система работает не на полную мощность. Красное мясо – тяжелая пища, требующая много ферментов и энергии. Утром оно вызывает тяжесть и сонливость. Лучше выбрать легкий белок – яйца, птицу или творог.
Йогурты и творожки из магазина
Большинство промышленных йогуртов – это десерт с сахаром, ароматизаторами и загустителями. Они резко повышают уровень сахара, вызывают чувство голода уже через час. Если хотите йогурт – берите натуральный, без добавок и ешьте позже.
Цитрусовые и соки
Кислота раздражает слизистую желудка и может вызвать изжогу. Кроме того, цитрусовые портят эмаль. Витамин С лучше получать из ягод или овощей – щадяще и безопасно.
Груши и хурма
Содержат много грубой клетчатки и танинов, замедляющих пищеварение. На голодный желудок могут вызвать вздутие и тяжесть.
Сырые овощи
Клетчатка и кислоты раздражают слизистую и провоцируют газообразование. Утром овощи лучше есть приготовленные – тушеные или запеченные.
Чеснок
Активные вещества чеснока агрессивны к слизистой. На пустой желудок он может вызвать жжение, изжогу и боль.
Кофе
Кофеин повышает давление, раздражает желудок и обезвоживает. Если не можете без кофе – пейте после еды, а день начинайте со стакана теплой воды или травяного чая.
Холодная вода и напитки
Холод сужает сосуды желудка и замедляет обмен веществ. Лучше пить воду комнатной температуры – она мягко запускает пищеварение.
Также не рекомендуются:
– сладкие газированные напитки – скачок сахара и нагрузка на поджелудочную;
– выпечка и сладости – дают короткое чувство сытости;
– бананы – при некоторых проблемах с почками или сердцем могут вызвать дисбаланс электролитов (здоровым людям допустимы).
Что лучше выбрать на завтрак
Сбалансированное сочетание белков, жиров и углеводов: овсянка или гречка с ягодами и орехами, яйца, нежирный творог, тост с авокадо или рыбой. Завтракать стоит через 1-2 часа после пробуждения, выпив стакан теплой воды.
Ранее Zakon.kz писал о продуктах, которые защищают легкие от плохой экологии.