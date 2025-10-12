#АЭС в Казахстане
Советы

Что нельзя есть утром натощак

завтрак, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 10:16 Фото: freepik
Завтрак задает тон всему дню, но не вся еда полезна сразу после пробуждения. Некоторые продукты лучше отложить, чтобы не перегружать желудок и не вызвать дискомфорт, сообщает Zakon.kz.

Список составили на портале Аvicenna.

Красное мясо

После сна пищеварительная система работает не на полную мощность. Красное мясо – тяжелая пища, требующая много ферментов и энергии. Утром оно вызывает тяжесть и сонливость. Лучше выбрать легкий белок – яйца, птицу или творог.

Йогурты и творожки из магазина

Большинство промышленных йогуртов – это десерт с сахаром, ароматизаторами и загустителями. Они резко повышают уровень сахара, вызывают чувство голода уже через час. Если хотите йогурт – берите натуральный, без добавок и ешьте позже.

Цитрусовые и соки

Кислота раздражает слизистую желудка и может вызвать изжогу. Кроме того, цитрусовые портят эмаль. Витамин С лучше получать из ягод или овощей – щадяще и безопасно.

Груши и хурма

Содержат много грубой клетчатки и танинов, замедляющих пищеварение. На голодный желудок могут вызвать вздутие и тяжесть.

Сырые овощи

Клетчатка и кислоты раздражают слизистую и провоцируют газообразование. Утром овощи лучше есть приготовленные – тушеные или запеченные.

Чеснок

Активные вещества чеснока агрессивны к слизистой. На пустой желудок он может вызвать жжение, изжогу и боль.

Кофе

Кофеин повышает давление, раздражает желудок и обезвоживает. Если не можете без кофе – пейте после еды, а день начинайте со стакана теплой воды или травяного чая.

Холодная вода и напитки

Холод сужает сосуды желудка и замедляет обмен веществ. Лучше пить воду комнатной температуры – она мягко запускает пищеварение.

Также не рекомендуются:

– сладкие газированные напитки – скачок сахара и нагрузка на поджелудочную;

– выпечка и сладости – дают короткое чувство сытости;

– бананы – при некоторых проблемах с почками или сердцем могут вызвать дисбаланс электролитов (здоровым людям допустимы).

Что лучше выбрать на завтрак

Сбалансированное сочетание белков, жиров и углеводов: овсянка или гречка с ягодами и орехами, яйца, нежирный творог, тост с авокадо или рыбой. Завтракать стоит через 1-2 часа после пробуждения, выпив стакан теплой воды.

Ранее Zakon.kz писал о продуктах, которые защищают легкие от плохой экологии.

Айсулу Омарова
