Как защитить телефон от взлома: простые правила, которые должен знать каждый
Взлом телефона, как отметили специалисты Telegram-канала aqparatsaqsysy, может скомпрометировать ваши учетные записи и поставить под угрозу конфиденциальность личных данных, но вы об этом даже не узнаете.
В результате среднестатистический пользователь может раз за разом подвергаться кибератакам, не замечая этого. Однако вы сможете защитить себя, если будете в курсе новейших уловок злоумышленников.
Несколько признаков, которые должны вас насторожить:
- Телефон быстро расходует заряд. Вредоносные и мошеннические приложения могут содержать вредоносный код, который активно потребляет ресурсы батареи.
- Телефон работает непривычно медленно. Если телефон взломан, вся его вычислительная мощность может уходить на работу скрытых приложений злоумышленника. Поэтому ваши программы будут работать еле-еле. Операции зависают, приложения вылетают, телефон неожиданно перезагружается – все это может говорить о том, что устройство взломано.
- Вы обнаружили странную активность в своих онлайн-аккаунтах. Взломав ваш телефон, преступник попытается получить доступ к важным аккаунтам. Проверьте электронную почту: вы можете найти там сообщения о восстановлении пароля, входе в учетную запись с нового устройства или ссылки для подтверждения регистрации нового аккаунта.
- Вы нашли исходящие звонки и сообщения, которых вы не делали. Преступник мог запустить в ваш смартфон SMS-троянца или связаться с вашими близкими, выдавая себя за вас, чтобы украсть личную информацию. Будьте внимательны: в этих случаях преступники оставляют следы, например исходящие сообщения.
Что делать, если ваш смартфон взломали
Теперь вы знаете, как обнаружить взлом. А значит, вы готовы отразить атаку. Давайте разберемся, как перекрыть киберпреступникам доступ к вашему устройству.
Необходимо защитить:
- Интернет-банк.
- Электронную почту (рабочую и личную).
- Учетную запись Apple или Google.
- Секретный код телефона.
- Аккаунты во всех социальных сетях.
Проверьте историю операций в финансовых службах и интернет-магазинах, в которых вы сохранили свои банковские данные или номера кредитных карт, например Amazon, eBay и т. п. Так вы сможете вовремя заметить мошеннические операции. Обязательно сообщите о них в свой банк и оспорьте.
Как защитить смартфон от взлома:
- Не скачивайте сомнительные приложения.
- Не выполняйте несанкционированную перепрошивку.
- Держите телефон всегда при себе.
- Защитите телефон секретным кодом и всегда используйте сложные пароли.
- Не храните пароли на устройстве.
- Почаще очищайте историю просмотра страниц в интернете.
- Включите функцию поиска потерянного устройства.
- Регулярно обновляйте все приложения.
- Активируйте двухфакторную аутентификацию.
- Подтверждение с помощью отправки кода в SMS или на электронную почту – менее надежный способ двухфакторной аутентификации.
- При подключении к публичным сетям Wi-Fi обязательно используйте VPN.
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