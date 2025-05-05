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Советы

Как защитить телефон от взлома: простые правила, которые должен знать каждый

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 11:47 Фото: pexels
Мошенники постоянно совершенствуют методы взлома и изобретают новые, так что обнаруживать их становится все сложнее, сообщает Zakon.kz.

Взлом телефона, как отметили специалисты Telegram-канала aqparatsaqsysy, может скомпрометировать ваши учетные записи и поставить под угрозу конфиденциальность личных данных, но вы об этом даже не узнаете.

В результате среднестатистический пользователь может раз за разом подвергаться кибератакам, не замечая этого. Однако вы сможете защитить себя, если будете в курсе новейших уловок злоумышленников.

Несколько признаков, которые должны вас насторожить:

  1. Телефон быстро расходует заряд. Вредоносные и мошеннические приложения могут содержать вредоносный код, который активно потребляет ресурсы батареи.
  2. Телефон работает непривычно медленно. Если телефон взломан, вся его вычислительная мощность может уходить на работу скрытых приложений злоумышленника. Поэтому ваши программы будут работать еле-еле. Операции зависают, приложения вылетают, телефон неожиданно перезагружается – все это может говорить о том, что устройство взломано.
  3. Вы обнаружили странную активность в своих онлайн-аккаунтах. Взломав ваш телефон, преступник попытается получить доступ к важным аккаунтам. Проверьте электронную почту: вы можете найти там сообщения о восстановлении пароля, входе в учетную запись с нового устройства или ссылки для подтверждения регистрации нового аккаунта.
  4. Вы нашли исходящие звонки и сообщения, которых вы не делали. Преступник мог запустить в ваш смартфон SMS-троянца или связаться с вашими близкими, выдавая себя за вас, чтобы украсть личную информацию. Будьте внимательны: в этих случаях преступники оставляют следы, например исходящие сообщения.

Что делать, если ваш смартфон взломали

Теперь вы знаете, как обнаружить взлом. А значит, вы готовы отразить атаку. Давайте разберемся, как перекрыть киберпреступникам доступ к вашему устройству.

Необходимо защитить:

  • Интернет-банк.
  • Электронную почту (рабочую и личную).
  • Учетную запись Apple или Google.
  • Секретный код телефона.
  • Аккаунты во всех социальных сетях.

Проверьте историю операций в финансовых службах и интернет-магазинах, в которых вы сохранили свои банковские данные или номера кредитных карт, например Amazon, eBay и т. п. Так вы сможете вовремя заметить мошеннические операции. Обязательно сообщите о них в свой банк и оспорьте.

Как защитить смартфон от взлома:

  • Не скачивайте сомнительные приложения.
  • Не выполняйте несанкционированную перепрошивку.
  • Держите телефон всегда при себе.
  • Защитите телефон секретным кодом и всегда используйте сложные пароли.
  • Не храните пароли на устройстве.
  • Почаще очищайте историю просмотра страниц в интернете.
  • Включите функцию поиска потерянного устройства.
  • Регулярно обновляйте все приложения.
  • Активируйте двухфакторную аутентификацию.
  • Подтверждение с помощью отправки кода в SMS или на электронную почту – менее надежный способ двухфакторной аутентификации.
  • При подключении к публичным сетям Wi-Fi обязательно используйте VPN.

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