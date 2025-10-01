#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
549.06
644.87
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
549.06
644.87
6.66
Советы

Что ждет все знаки зодиака в октябре 2025 года – гороскоп от известного экстрасенса

Экстрасенс Кажетта, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 15:11 Фото: Instagram/kajetta
Шаманка из Казахстана, ясновидящая, астролог и экстрасенс Кажетта Ахметжанова поделилась гороскопом для всех знаков зодиака на октябрь 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Это будет месяц отдыха после коридора затмений и вышедшего из ретроградности Меркурия. Поэтому можно активно выстраивать новые стратегии и завершать незаконченные проекты. Но, предупреждает шаманка, несмотря на затишье, на горизонте уже намечаются новые испытания, преодолев которые вы сможете вырасти в профессиональном пространстве и личных отношениях. 

Овен

У Овнов в октябре появится возможность заметно увеличить финансовый доход благодаря трудоспособности и предприимчивости. В личной сфере вам рекомендуется не терять голову, чтобы не стать рабом собственных страстей. В конце месяца Овнам бросят интересный профессиональный вызов, что послужит началом к созданию очередных волнующих проектов, пишет "Вечерняя Москва"

Телец

В первой половине октября они ощутят прилив романтических чувств по отношению к близкому человеку и захотят работать над укреплением союза. В профессиональном пространстве вам стоит быть осторожнее с расходом внутренних и физических ресурсов, чтобы ненароком не выгореть. Также Тельцам важно следить за здоровьем весь месяц, избегая переедания с вытекающими последствиями в виде проблем с желудком.

Близнецы

С приходом октября Близнецам необходимо разобраться со своей запутанной личной жизнью, подумав над тем, как правильно расставить приоритеты. Важных решений потребует и деловая сфера, в которой давно настало время для кардинального перелома. Не бойтесь неизвестности и потенциальных перемен во втором месяце осени, потому что они откроют вам уникальные возможности.

Рак

Для Раков разгар осени будет связан с возникшей необходимостью разобраться в старых делах и поставить в них точку. Учтите, что без этого не самого приятного занятия продвинуться в новых планах просто не получится. Настраивайтесь на достаточно плодотворный и серьезный месяц по всем направлениям и избегайте в работе перекладывания ответственности на чужие плечи, так как это может сильно не понравиться планетам.

Лев

Львам пора научиться открыто заявлять о своих чувствах – будь то романтический интерес или хитроумный коллега, который пытается увильнуть от своей работы. В октябре вам понадобятся тактичность, осторожность и мудрый подход, чтобы раз и навсегда решить раздражающие вопросы. Звезды также советуют избегать лишних затрат, поскольку в конце месяца возникнет необходимость денежной помощи близким людям.

Дева

Всегда консервативные и уравновешенные Девы в октябре вдруг захотят перемен, что станет проявляться как в их действиях, так и в очевидной смене имиджа. Сейчас внутри вас происходит определенный бунт, поэтому во избежание серьезных ошибок проявляйте природную сдержанность. Постарайтесь не торопить некоторые события, а также дать время окружающим людям на принятие новой версии себя.

Весы

В октябре самые смелые мечты вдруг станут для Весов явью, а все благодаря помощи со стороны. Не испытывайте смущение и отбросьте в сторону сомнения, приняв происходящие вещи с благодарностью. На редкость удачным месяц окажется и в финансовом плане, потому что позволит реализовать давние ожидания и даже приятно сэкономить на достаточно крупных приобретениях.

Скорпион

Наступает отличное время для переосмысления старых ошибок и ориентированности на крайне заманчивые проекты. Позвольте прошлому оставаться таким же и в сфере отношений, отказавшись от давних обид и бесполезных сожалений. Для Скорпионов октябрь может стать очень важным периодом в выстраивании надежного фундамента счастливого будущего.

Стрелец

В октябре перед Стрельцами начнут постоянно всплывать сложные вопросы, от решения которых зависит благополучие других людей. Подходите к каждому запланированному действию с умом и осторожностью. Если речь идет о личных отношениях, думайте сердцем, а не головой. А если о финансовых вложениях – обязательно отбросьте в сторону эмоции и включите холодный расчет.

Козерог

Месяц начнется с приятных и волнующих знакомств, которые обезоружат Козерогов и нарушат четкие планы. Планеты обещают одиноким знакам появление важного человека в жизни, если вы готовы к переменам на личном горизонте. Однако будьте готовы к тому, что на какое-то время приоритетом станет именно любовная сфера, а не профессиональная, где пора устроить небольшую передышку.

Водолей

Водолеи в октябре переживут серьезную личностную трансформацию. Это может быть как заветное решение официально связать себя узами брака, так и желание начать планирование детей. Не откладывайте столь замечательные идеи на потом из-за страха не справиться, а просто честно сообщите о своих тревогах второй половинке – вас обязательно поймут и поддержат.

Рыбы

Для Рыб второй осенний месяц станет периодом больших достижений. В области карьеры вам удастся решительно преодолеть все препятствия и рассчитывать на серьезное продвижение вперед, в том числе и в материальном плане. Некоторые проблемы будут успешно разрешены и на личном фронте – в октябре Рыбы могут испытать настоящую идиллию. Самое время наслаждаться счастливым временем вместе со второй половинкой.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, представители которых способны страшно обидеться на ровном месте.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Деньги, карьерный рывок, любовь: Василиса Володина дала прогноз на октябрь для всех знаков зодиака
11:32, 26 сентября 2025
Деньги, карьерный рывок, любовь: Василиса Володина дала прогноз на октябрь для всех знаков зодиака
Астролог предсказала удачу некоторым знакам зодиака во второй половине августа
15:49, 16 августа 2025
Астролог предсказала удачу некоторым знакам зодиака во второй половине августа
Кому повезет обрести любовь: июньский гороскоп для мужчин
16:10, 01 июня 2025
Кому повезет обрести любовь: июньский гороскоп для мужчин
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: