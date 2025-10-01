Что ждет все знаки зодиака в октябре 2025 года – гороскоп от известного экстрасенса

Шаманка из Казахстана, ясновидящая, астролог и экстрасенс Кажетта Ахметжанова поделилась гороскопом для всех знаков зодиака на октябрь 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Это будет месяц отдыха после коридора затмений и вышедшего из ретроградности Меркурия. Поэтому можно активно выстраивать новые стратегии и завершать незаконченные проекты. Но, предупреждает шаманка, несмотря на затишье, на горизонте уже намечаются новые испытания, преодолев которые вы сможете вырасти в профессиональном пространстве и личных отношениях.

Овен

У Овнов в октябре появится возможность заметно увеличить финансовый доход благодаря трудоспособности и предприимчивости. В личной сфере вам рекомендуется не терять голову, чтобы не стать рабом собственных страстей. В конце месяца Овнам бросят интересный профессиональный вызов, что послужит началом к созданию очередных волнующих проектов, пишет "Вечерняя Москва"

Телец

В первой половине октября они ощутят прилив романтических чувств по отношению к близкому человеку и захотят работать над укреплением союза. В профессиональном пространстве вам стоит быть осторожнее с расходом внутренних и физических ресурсов, чтобы ненароком не выгореть. Также Тельцам важно следить за здоровьем весь месяц, избегая переедания с вытекающими последствиями в виде проблем с желудком.

Близнецы

С приходом октября Близнецам необходимо разобраться со своей запутанной личной жизнью, подумав над тем, как правильно расставить приоритеты. Важных решений потребует и деловая сфера, в которой давно настало время для кардинального перелома. Не бойтесь неизвестности и потенциальных перемен во втором месяце осени, потому что они откроют вам уникальные возможности.

Рак

Для Раков разгар осени будет связан с возникшей необходимостью разобраться в старых делах и поставить в них точку. Учтите, что без этого не самого приятного занятия продвинуться в новых планах просто не получится. Настраивайтесь на достаточно плодотворный и серьезный месяц по всем направлениям и избегайте в работе перекладывания ответственности на чужие плечи, так как это может сильно не понравиться планетам.

Лев

Львам пора научиться открыто заявлять о своих чувствах – будь то романтический интерес или хитроумный коллега, который пытается увильнуть от своей работы. В октябре вам понадобятся тактичность, осторожность и мудрый подход, чтобы раз и навсегда решить раздражающие вопросы. Звезды также советуют избегать лишних затрат, поскольку в конце месяца возникнет необходимость денежной помощи близким людям.

Дева

Всегда консервативные и уравновешенные Девы в октябре вдруг захотят перемен, что станет проявляться как в их действиях, так и в очевидной смене имиджа. Сейчас внутри вас происходит определенный бунт, поэтому во избежание серьезных ошибок проявляйте природную сдержанность. Постарайтесь не торопить некоторые события, а также дать время окружающим людям на принятие новой версии себя.

Весы

В октябре самые смелые мечты вдруг станут для Весов явью, а все благодаря помощи со стороны. Не испытывайте смущение и отбросьте в сторону сомнения, приняв происходящие вещи с благодарностью. На редкость удачным месяц окажется и в финансовом плане, потому что позволит реализовать давние ожидания и даже приятно сэкономить на достаточно крупных приобретениях.

Скорпион

Наступает отличное время для переосмысления старых ошибок и ориентированности на крайне заманчивые проекты. Позвольте прошлому оставаться таким же и в сфере отношений, отказавшись от давних обид и бесполезных сожалений. Для Скорпионов октябрь может стать очень важным периодом в выстраивании надежного фундамента счастливого будущего.

Стрелец

В октябре перед Стрельцами начнут постоянно всплывать сложные вопросы, от решения которых зависит благополучие других людей. Подходите к каждому запланированному действию с умом и осторожностью. Если речь идет о личных отношениях, думайте сердцем, а не головой. А если о финансовых вложениях – обязательно отбросьте в сторону эмоции и включите холодный расчет.

Козерог

Месяц начнется с приятных и волнующих знакомств, которые обезоружат Козерогов и нарушат четкие планы. Планеты обещают одиноким знакам появление важного человека в жизни, если вы готовы к переменам на личном горизонте. Однако будьте готовы к тому, что на какое-то время приоритетом станет именно любовная сфера, а не профессиональная, где пора устроить небольшую передышку.

Водолей

Водолеи в октябре переживут серьезную личностную трансформацию. Это может быть как заветное решение официально связать себя узами брака, так и желание начать планирование детей. Не откладывайте столь замечательные идеи на потом из-за страха не справиться, а просто честно сообщите о своих тревогах второй половинке – вас обязательно поймут и поддержат.

Рыбы

Для Рыб второй осенний месяц станет периодом больших достижений. В области карьеры вам удастся решительно преодолеть все препятствия и рассчитывать на серьезное продвижение вперед, в том числе и в материальном плане. Некоторые проблемы будут успешно разрешены и на личном фронте – в октябре Рыбы могут испытать настоящую идиллию. Самое время наслаждаться счастливым временем вместе со второй половинкой.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, представители которых способны страшно обидеться на ровном месте.