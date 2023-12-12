Ретроградный Меркурий: что ждет знаки зодиака на неделе

Звезды предупреждают о Меркурии, который окончательно вошел в ретроградное положение, что не может не повлиять на каждый знак зодиакального круга. Что ждет каждого представителя астрологического созвездия, расскажет Zakon.kz.

Вселенная подготовила нам проверку на прочность. Во-первых, 13 декабря Меркурий окончательно войдет в свое ретроградное положение. А значит, проволочек, задержек и всяческих поломок техники будет не избежать. Во-вторых, активизируется Нептун, который начнет пробуждать в нас желание быть замеченными. Хорошо, если вы трезво оцениваете свои плюсы и минусы. Но те, кто не в их числе, рискуют выдать себя за других людей, пишет Bazaar.

Овны, всю неделю вам придется доказывать свою правоту. Но в личной жизни такая напористость может спровоцировать ссоры. Лучше приберегите аргументы для разрешения спорных моментов на работе, так как от этого будет зависеть ваш авторитет. А со второй половинкой постарайтесь все уладить лаской.

Тельцы, для вас ретроградный Меркурий – это красная тряпка. Ведь больше всего на свете вас раздражают чья-то медлительность и сорванные планы. Что делать? Учиться воспринимать данность с должным спокойствием. Кстати, многие процессы тормозятся и по вашей вине тоже. Уж слишком вы упрямы и несговорчивы.

Близнецы, уже с понедельника вы почувствуете сполна, что такое аврал. Но кто виноват, если вы продолжаете откладывать дела до последнего? Что же, вот вам и урок от Вселенной! При этом звезды рекомендуют вам начать с решения сложных задач, оставив мелкие хлопоты на конец недели. И не забудьте время от времени отдыхать, чтобы не словить выгорание.

Раки, чем спокойнее вы будете относиться к происходящему, тем продуктивнее окажется неделя. Поэтому не стоит себя заведомо накручивать. Вы все успеете и со всем справитесь. Главное: соблюдать баланс между физической активностью и отдыхом.

Львы, ваше стремление успеть многое и даже больше близкие могут счесть за попытку избежать их общества. Ведь вам придется пропустить семейное торжество или дружеские посиделки из-за накопившихся планов. Что делать? Точно не оправдываться. Если появится возможность сдвинуть задачи, то непременно воспользуйтесь этим шансом.

Девы, ваши дела тормозит не Меркурий, а внутренние переживания. Значит, самое время разобраться, с чем они связаны. У звезд есть подозрение, что вы вновь злитесь на невозможность повлиять на обстоятельства или поведение других людей. Но есть ли в этом смысл?

Весы, гороскоп на неделю пророчит вам страстный период, когда бывшие и нынешние ухажеры внезапно окажутся в одном поле. Вы, конечно, можете поиграть на чувствах ради азарта, но заходить слишком далеко не стоит. Ведь безобидная интрига может превратиться в сущий кошмар.

Скорпионы, влияние Нептуна может сыграть с вами злую шутку, особенно если вы не в ладах с собственным эго. В ваших способностях и умениях никто не сомневается, но мнить себя супергероями или властелинами мира не стоит. Попробуйте направить этот поток энергии в спорт. Поверьте, уже к среде вас заметно отпустит.

Стрельцы, звезды вас просят не погружаться с головой в амурные дела. Ведь даже новые знакомства имеют риск обернуться фальшью. Помните, что Нептун провоцирует многих выдавать себя за других людей? Лучше сосредоточьтесь на семейных хлопотах.

Козероги, ваша бдительность может спасти не только ваши финансы, но и благосостояние близких. Увы, мошенники не дремлют, прибегая к самым изощренным методам обмана. Если вы чувствуете, что дело с подвохом, немедленно прекращайте всякое общение. И не пытайтесь никого перехитрить.

Водолеи, самое время подумать об отпуске. Конечно, в разгар рабочих дней идея улететь в теплые края со стороны кажется безумием, но Вселенная так и норовит подкинуть вам соблазнительные варианты. Впрочем, если с морем не сложится, то насыщенная культурная программа обязательно вас взбодрит. Поэтому начинайте строить планы.

Рыбы, гороскоп на неделю спешит вас предупредить, что в ближайшие дни провокаций будет еще больше. Однако вам следует проявить железную выдержку, чтобы не сойти за скандалистов. Ведь окружающим не так уж и интересны детали предыстории. Переключите свое внимание на те вещи, которые дарят вам ощущение стабильности и покоя.

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