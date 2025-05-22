Астрологи назвали пять главных шопоголиков среди знаков зодиака

В мире зодиакальных привычек есть знаки, для которых импульсивные покупки – это образ жизни, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail рассказали, кто не может устоять перед соблазнами шопинга.

Овен

Они покупают то, что хочется прямо сейчас. Овен – прирожденный импульсивный покупатель. Управляемый воинственным Марсом, он действует быстро и решительно. Если представитель этого знака зодиака увидел что-то, что ему понравилось, он не будет откладывать покупку на потом. Ему нужна вещь здесь и сейчас.

Близнецы

Любопытство дороже денег, и это Близнецы знают наверняка. Они обожают все новое. Их интерес легко подогреть красивыми рекламными слоганами, модными трендами или советами друзей. Близнецы редко приходят в магазин за чем-то конкретным, зато могут уйти с чем-то неожиданным.

Лев

Представители этого знака зодиака любят роскошь, даже если кошелек не позволяет. Львы не терпят посредственности и любят окружать себя красивыми вещами. Их покупки – это не просто траты, а инвестиция в собственный имидж. Даже если бюджет не позволяет, они все равно выберут лучшее.

Стрелец

Стрельцы известны своей жаждой приключений и свободой от материальных привязанностей. Они не особо любят ходить по магазинам, но если что-то зацепило их воображение, удержаться невозможно. Они вкладываются в эмоции и новые впечатления, не задумываясь.

Рыбы

Рыбы – одни из самых эмоциональных покупателей. Они тратят, когда им грустно или когда они особенно счастливы. Если у них плохое настроение, они идут в магазин "утешаться". Если хорошее – радовать себя красивыми вещами. Проблема в том, что потом эти покупки могут валяться без дела.

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