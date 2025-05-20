Названы знаки зодиака, которым всегда нужна драма

Гармоничные, спокойные отношения – мечта для многих, но не для всех. Есть знаки, которым просто необходимо, чтобы в паре были бурные эмоции, сообщает Zakon.kz.

Как объясняют астрологи Леди Mail, недосказанность, бурные выяснения, загадочные переписки, проверка чувств на прочность – для некоторых это не повод для тревоги, а способ оживить чувства.

Близнецы

Близнецы – чемпионы по скуке. Им быстро становится тесно в тихих, размеренных отношениях, где каждый день похож на предыдущий. Мужчина-Близнецы может начать флиртовать на стороне даже без настоящего интереса, просто чтобы напомнить, что он свободен. А женщина-Близнецы способна устроить сцену из ничего, чтобы проверить, насколько партнер включен в процесс.

Лев

Лев не просто любит внимание – он в нем нуждается. А если его становится меньше, он делает все, чтобы вернуть его обратно. Иногда – через яркую ревность, демонстративную холодность или игру "угадай, что со мной не так". Льву важно ощущать, что его любят сильно, ярко, громко. Если партнер не устраивает сюрпризы, не восхищается и не ревнует, Лев может начать искать эмоции где-то еще.

Скорпион

Для Скорпиона любовь без глубины – не любовь. Но беда в том, что он глубину легко путает с драмой. Сцены, паузы в общении, уколы ревности, эмоциональные качели – это не только то, к чему он привыкает, но и то, что сам порой провоцирует. Причем часто – бессознательно. Скорпиону важно чувствовать не только контроль, но и азарт.

Овен

Овны по своей природе импульсивны. И если им становится скучно, они не будут долго сидеть и ждать. Это может быть неожиданная вспышка ревности, конфликт на ровном месте, внезапный флирт. Овну важно чувствовать движение, динамику, вызов. В отношениях без эмоционального заряда он может начать создавать проблемы, которых нет, только чтобы потом их же и героически решать.

Рыбы

На первый взгляд Рыбы кажутся самыми мягкими, спокойными и чувствительными. Но именно эта чувствительность иногда превращается в склонность к эмоциональной буре. Они обижаются молча, додумывают, проверяют, устраивают драмы не словами, а молчанием, полунамеками, внезапным исчезновением. Если в отношениях все гладко, они могут начать фантазировать на тему "а вдруг партнер меня не любит?" Им важны эмоции, даже если они болезненные.

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