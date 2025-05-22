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Советы

Острые кишечные инфекции: простые правила, которые должен знать каждый казахстанец

Зеленый базар, рынок, продукты питания, фрукты, фруктовый отдел, цены на фрукты, стоимость фруктов , фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 11:16 Фото: Zakon.kz
В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана сегодня, 22 мая 2025 года, рассказали, как защитить себя и своих близких от острых кишечных инфекций, сообщает Zakon.kz.

Острые кишечные инфекции (ОКИ) – это большая группа заболеваний, вызываемых бактериями и вирусами.

По данным комитета, к числу опасных возбудителей ОКИ относятся: сальмонелла, шигеллы (дизентерия), ротавирусы, энтеровирусы.

"Они передаются через грязные руки, зараженные продукты, воду и бытовые предметы. Основные симптомы – повышение температуры, боль в животе, тошнота, рвота, жидкий стул и слабость. Болезнь может развиваться очень быстро, инкубационный период составляет от 6 часов до 2 суток".Пресс-служба КСЭК

В комитете подчеркнули, что соблюдение простых правил поможет снизить риск заражения:

  1. Выбирайте безопасные продукты. Проверяйте срок годности, тщательно мойте овощи и фрукты под проточной водой. Не употребляйте просроченные продукты.
  2. Соблюдайте условия хранения. Не оставляйте еду при комнатной температуре более чем на 2 часа.
  3. Подогревайте пищу перед употреблением. Это поможет уничтожить опасные микроорганизмы, размножившиеся при хранении.
  4. Избегайте перекрестного загрязнения. Не допускайте контакта между сырыми и готовыми продуктами, особенно – хлебом, сыром, сахаром.
  5. Соблюдайте гигиену рук. Мойте руки с мылом перед едой, после туалета, в процессе готовки – при каждом перерыве.
  6. Защищайте пищу от насекомых и грызунов. Эти переносчики могут быть источником инфекций.
  7. Используйте чистую воду. Для питья, готовки и мытья посуды применяйте только кипяченую или бутилированную воду. Не пейте воду из открытых источников.
  8. Купайтесь только в специально оборудованных местах. Не допускайте попадания воды в рот во время купания в водоемах и бассейнах.
"Помните, что профилактика – это ваша личная ответственность и залог здоровья всей семьи!"Пресс-служба КСЭК

13 мая 2025 года в комитете казахстанцам разъяснили, почему нельзя купаться в фонтанах.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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