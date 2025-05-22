Острые кишечные инфекции: простые правила, которые должен знать каждый казахстанец

Фото: Zakon.kz

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана сегодня, 22 мая 2025 года, рассказали, как защитить себя и своих близких от острых кишечных инфекций, сообщает Zakon.kz.

Острые кишечные инфекции (ОКИ) – это большая группа заболеваний, вызываемых бактериями и вирусами. По данным комитета, к числу опасных возбудителей ОКИ относятся: сальмонелла, шигеллы (дизентерия), ротавирусы, энтеровирусы. "Они передаются через грязные руки, зараженные продукты, воду и бытовые предметы. Основные симптомы – повышение температуры, боль в животе, тошнота, рвота, жидкий стул и слабость. Болезнь может развиваться очень быстро, инкубационный период составляет от 6 часов до 2 суток". Пресс-служба КСЭК В комитете подчеркнули, что соблюдение простых правил поможет снизить риск заражения: Выбирайте безопасные продукты. Проверяйте срок годности, тщательно мойте овощи и фрукты под проточной водой. Не употребляйте просроченные продукты. Соблюдайте условия хранения. Не оставляйте еду при комнатной температуре более чем на 2 часа. Подогревайте пищу перед употреблением. Это поможет уничтожить опасные микроорганизмы, размножившиеся при хранении. Избегайте перекрестного загрязнения. Не допускайте контакта между сырыми и готовыми продуктами, особенно – хлебом, сыром, сахаром. Соблюдайте гигиену рук. Мойте руки с мылом перед едой, после туалета, в процессе готовки – при каждом перерыве. Защищайте пищу от насекомых и грызунов. Эти переносчики могут быть источником инфекций. Используйте чистую воду. Для питья, готовки и мытья посуды применяйте только кипяченую или бутилированную воду. Не пейте воду из открытых источников. Купайтесь только в специально оборудованных местах. Не допускайте попадания воды в рот во время купания в водоемах и бассейнах. "Помните, что профилактика – это ваша личная ответственность и залог здоровья всей семьи!" Пресс-служба КСЭК 13 мая 2025 года в комитете казахстанцам разъяснили, почему нельзя купаться в фонтанах.

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