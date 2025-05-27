Что такое Глобальный минимальный корпоративный налог и как он влияет на бизнес в Казахстане

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Смотрите прямой эфир на тему: "Pillar 2 – Глобальный минимальный корпоративный налог. Влияние на бизнес в Казахстане и проблемы признания голландских апостилей".

В программе: Основы Pillar 2: концепция и ключевые правила.

Влияние на эффективную налоговую ставку международных групп.

Риски и последствия для казахстанских компаний, входящих в международные группы.

Отчетность по правилам Pillar 2 в популярных юрисдикциях (Кипр, Сингапур, Нидерланды и др.).

Как Pillar 2 повлияет на налоговую политику Казахстана.

Проблемы признания голландских апостилей в Казахстане: правовые и практические последствия, возможные решения. Ведущие: Рустам Вахитов, сооснователь Академии BEPS, директор по внешним связям Лиги налоговых советников Salyq, и Равиль Кассильгов, управляющий партнер KP Disputes, председатель совета Лиги налоговых советников Salyq.

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