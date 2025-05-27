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Что такое Глобальный минимальный корпоративный налог и как он влияет на бизнес в Казахстане

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 15:00 Фото: freepik
Смотрите прямой эфир на тему: "Pillar 2 – Глобальный минимальный корпоративный налог. Влияние на бизнес в Казахстане и проблемы признания голландских апостилей".

В программе:

  • Основы Pillar 2: концепция и ключевые правила.
  • Влияние на эффективную налоговую ставку международных групп.
  • Риски и последствия для казахстанских компаний, входящих в международные группы.
  • Отчетность по правилам Pillar 2 в популярных юрисдикциях (Кипр, Сингапур, Нидерланды и др.).
  • Как Pillar 2 повлияет на налоговую политику Казахстана.
  • Проблемы признания голландских апостилей в Казахстане: правовые и практические последствия, возможные решения.

Ведущие: Рустам Вахитов, сооснователь Академии BEPS, директор по внешним связям Лиги налоговых советников Salyq, и Равиль Кассильгов, управляющий партнер KP Disputes, председатель совета Лиги налоговых советников Salyq.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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