Что такое Глобальный минимальный корпоративный налог и как он влияет на бизнес в Казахстане
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Смотрите прямой эфир на тему: "Pillar 2 – Глобальный минимальный корпоративный налог. Влияние на бизнес в Казахстане и проблемы признания голландских апостилей".
В программе:
- Основы Pillar 2: концепция и ключевые правила.
- Влияние на эффективную налоговую ставку международных групп.
- Риски и последствия для казахстанских компаний, входящих в международные группы.
- Отчетность по правилам Pillar 2 в популярных юрисдикциях (Кипр, Сингапур, Нидерланды и др.).
- Как Pillar 2 повлияет на налоговую политику Казахстана.
- Проблемы признания голландских апостилей в Казахстане: правовые и практические последствия, возможные решения.
Ведущие: Рустам Вахитов, сооснователь Академии BEPS, директор по внешним связям Лиги налоговых советников Salyq, и Равиль Кассильгов, управляющий партнер KP Disputes, председатель совета Лиги налоговых советников Salyq.
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