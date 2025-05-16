#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
510.58
571.8
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
510.58
571.8
6.34
Советы

Астрологи назвали знаки, которые считаются настоящим магнитом для бывших

Таро, карта, символ, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 08:37 Фото: pexels
Расставания часто сопровождаются обещаниями "никогда больше", но иногда бывшие возвращаются. Некоторые знаки зодиака словно магниты притягивают своих прошлых партнеров, сообщает Zakon.kz.

По информации Mixnews, чаще всего бывшие возвращаются к представителям следующих созвездий:

Весы

Весы умеют красиво расставаться, не разрушая гармонию окончательно. Бывшие партнеры Весов после разрыва начинают осознавать, что упустили уникального человека, и регулярно проверяют их социальные сети в надежде вернуть утраченную идиллию.

Лев

Отношения со Львом – это яркие эмоции и ощущение праздника. После расставания с этим огненным знаком бывшие партнеры долго не могут найти подобной энергетики, поэтому и возвращаются.

Скорпион

Эмоциональные и загадочные Скорпионы оставляют глубокий след в душах бывших партнеров. Стремление разгадать их тайну становится навязчивой идеей для многих, кто хоть раз был в отношениях с представителем этого знака.

Рак

Ракам нет равных в заботе и комфорте. Бывшие партнеры быстро понимают, что потеряли теплые и уютные отношения, где о них искренне заботились. Поэтому через некоторое время они начинают искать повод вернуться.

Ранее были названы знаки зодиака, которые больше всего любят судить других.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Названы знаки зодиака, которые больше всего любят судить других
Советы
04:59, 16 мая 2025
Названы знаки зодиака, которые больше всего любят судить других
Астрологи назвали тех, для кого июнь станет судьбоносным
Советы
22:23, 15 мая 2025
Астрологи назвали тех, для кого июнь станет судьбоносным
Почему не стоит верить "финансовым гениям" из соцсетей
Советы
16:58, 15 мая 2025
Почему не стоит верить "финансовым гениям" из соцсетей
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: