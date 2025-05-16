Астрологи назвали знаки, которые считаются настоящим магнитом для бывших

Расставания часто сопровождаются обещаниями "никогда больше", но иногда бывшие возвращаются. Некоторые знаки зодиака словно магниты притягивают своих прошлых партнеров, сообщает Zakon.kz.

По информации Mixnews, чаще всего бывшие возвращаются к представителям следующих созвездий:

Весы

Весы умеют красиво расставаться, не разрушая гармонию окончательно. Бывшие партнеры Весов после разрыва начинают осознавать, что упустили уникального человека, и регулярно проверяют их социальные сети в надежде вернуть утраченную идиллию.

Лев

Отношения со Львом – это яркие эмоции и ощущение праздника. После расставания с этим огненным знаком бывшие партнеры долго не могут найти подобной энергетики, поэтому и возвращаются.

Скорпион

Эмоциональные и загадочные Скорпионы оставляют глубокий след в душах бывших партнеров. Стремление разгадать их тайну становится навязчивой идеей для многих, кто хоть раз был в отношениях с представителем этого знака.

Рак

Ракам нет равных в заботе и комфорте. Бывшие партнеры быстро понимают, что потеряли теплые и уютные отношения, где о них искренне заботились. Поэтому через некоторое время они начинают искать повод вернуться.

Ранее были названы знаки зодиака, которые больше всего любят судить других.