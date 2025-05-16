Астрологи назвали знаки, которые считаются настоящим магнитом для бывших
По информации Mixnews, чаще всего бывшие возвращаются к представителям следующих созвездий:
Весы
Весы умеют красиво расставаться, не разрушая гармонию окончательно. Бывшие партнеры Весов после разрыва начинают осознавать, что упустили уникального человека, и регулярно проверяют их социальные сети в надежде вернуть утраченную идиллию.
Лев
Отношения со Львом – это яркие эмоции и ощущение праздника. После расставания с этим огненным знаком бывшие партнеры долго не могут найти подобной энергетики, поэтому и возвращаются.
Скорпион
Эмоциональные и загадочные Скорпионы оставляют глубокий след в душах бывших партнеров. Стремление разгадать их тайну становится навязчивой идеей для многих, кто хоть раз был в отношениях с представителем этого знака.
Рак
Ракам нет равных в заботе и комфорте. Бывшие партнеры быстро понимают, что потеряли теплые и уютные отношения, где о них искренне заботились. Поэтому через некоторое время они начинают искать повод вернуться.
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