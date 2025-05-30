Нутрициолог назвала черешню помощником для сна, сердца и суставов

Детский врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина рассказала о неожиданных полезных свойствах черешни, отметив ее благотворное влияние на сон, сердце и иммунную систему.

В интервью "Газете.Ru" она отметила, что черешня содержит мелатонин, который способствует нормализации цикла сна и бодрствования. Ягоды также богаты фитоэстрогенами, которые поддерживают гормональный баланс у женщин, а также витамином С и цинком, необходимыми для укрепления иммунитета.

Хайкина подчеркнула, что черешня является источником калия, который защищает сердце и сосуды от преждевременного износа и болезней, а также помогает организму избавляться от излишков жидкости. Еще одно важное свойство ягод – противовоспалительное действие, что особенно ценно для людей, страдающих от отеков или беспричинных болей в суставах.

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