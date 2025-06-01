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Советы

Астрологи назвали самые удачные дни лета 2025

Человек, мысли, идеи, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2025 05:43 Фото: pexels
Сезон летних веранд, незабываемых вечеринок и путешествий обещает не только множество приятных эмоций, но и несколько "заряженных" на успех дней, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail рассказали о важных астрологических датах, когда звезды сходятся особенно удачно.

6 июня

Первый "подарок Вселенной" ожидает нас в июне: 6 июня. Венера, планета любви, красоты и творчества, перемещается в знак Телец. В это время уже будет набирать обороты энергия Близнецов (что, прежде всего, касается приятного общения, расширения контактов, получения большей информации и появления свежих креативных идей), на фоне которой тренд на партнерство усилит Венера. Поэтому если аспект сотрудничества, поддержки и приятного взаимодействия для вас важен, используйте энергию этого дня (6 июня) для усиления собственного шарма и привлечения нужного визави (неважно, в личной или деловой сфере).

22 июля

Следующий "день икс" ждет нас в июле, а именно – 22 числа, когда Солнце переходит в знак Льва. Главное светило любит бывать в львином окружении, и ежегодное вхождение в энергии этого знака, по сути, является мощным импульсом для личной проявленности, первого шага в свое дело, эффектных выступлений, принятия новых обязательств и смены статуса. Впрочем, дело здесь не только в представлении себя публике, но и в укреплении/ расширении собственных ресурсов. Будет круто, если тем или иным способом у вас получится поработать с темами предназначения, глобальных целей в жизни (или на текущий год), изобилия и денег.

9 августа

Третий летний месяц можно смело посвятить работе с своими желаниями, и 9 августа уверенно тянет на "лучший день" для этого. Полнолуние в Водолее, происходящее в эту дату, призывает мечтать по-крупному, не бояться говорить о своих потребностях и уверенно обозначать личные границы. Так что мечтайте, не сдерживая себя, составляйте вишлисты и проводите соответствующие практики. Все только начинается, и именно в ваших руках, по какому пути будет развиваться ваш жизненный сценарий.

Ранее астрологи подготовили прогноз для всех знаков зодиака на предстоящую неделю – со 2 по 8 июня.

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Аксинья Титова
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