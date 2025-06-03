Названы знаки зодиака, которые берут на себя слишком много обязательств
Астрологи Mixnews рассказали, какие знаки зодиака чаще всего попадают в эту ловушку.
Рак
Раки известны своей чувствительностью и сочувствием. Они любят заботиться о других и часто первыми приходят им на помощь, даже если это не в их интересах. Если другу или коллеге нужна услуга, Раки немедленно ее окажут. Однако их желание оказать поддержку другим может привести к истощению. В своем стремлении угодить всем они часто забывают о собственных потребностях, поэтому берут на себя больше, чем могут вынести.
Весы
Весы стремятся к равновесию и избегают конфликтов. Они часто соглашаются на требования других людей только ради сохранения мира и гармонии, даже если это им не подходит. Им трудно сказать "нет", потому что они не хотят причинять боль другим или разрушать хорошие отношения. Из-за этого они берут на себя дополнительные обязанности, жертвуя собственным временем и энергией, чтобы все были довольны. В конце концов Весы могут почувствовать себя подавленными и неудовлетворенными.
Стрелец
Стрельцы оптимистичны и любят трудности. Они часто соглашаются на новые проекты и обязательства, потому что верят, что могут достичь всего. Их склонность говорить "да" каждой возможности порой приводит их к ситуациям, когда они чувствуют себя подавленными и у них не хватает времени на все. Стрельцы боятся упустить что-то или разочаровать других, если скажут "нет". Хотя им нравится быть активными, иногда им не помешает перерыв.
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