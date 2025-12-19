Не нужно "совершать подвиги" и бежать на работу: когда простуда смертельно опасна, раскрыл врач

Российский врач, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал о смертельной опасности простуды, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал в беседе с aif.ru 19 декабря 2025 года врач, если вы заболели, не нужно "совершать подвиги" и бежать на работу. Так, по его словам, человек делает хуже не только себе, но и другим. Он подчеркнул, что недомогание нельзя переносить на ногах.

Почему опасно переносить простуду на ногах?

Эксперты фиксируют подъем уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ во всем мире. Как отметил Чуланов, для этого времени года такая ситуация типична. И даже если симптомы не слишком сильны, избегать постельного режима при простуде все же не стоит, это опасно и для заболевшего, и для окружающих.

Последствия для заболевшего:

Выздоровление идет медленней.

Нужны силы, чтобы бороться с инфекцией, поэтому даже слабая физическая активность, в том числе ходьба, продлевает болезнь на 2-5 дней.

Возрастает риск развития осложнений со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной систем. Это очень опасно, потому что все органы, в том числе сердце, работают на износ.

Также высока вероятность обострения имеющихся хронических заболеваний. А небольшой период относительного улучшения может смениться еще большим ухудшением здоровья.

Первые три дня болезни, как подчеркнул врач, нужно провести в постели, в комнате, которая хорошо проветривается, с оптимальной влажностью воздуха (40-60%). Противопоказаны любые нагрузки: как физические, так и умственные. При соблюдении постельного режима болезнь начинает отступать обычно уже на четвертый день.

Последствия для окружающих:

Риск заражения инфекцией.

ОРВИ передаются легко, в среднем один человек может заразить 22 окружающих. При этом он особенно опасен именно в первые дни болезни.

Что же делать, если на работу вышел болеющий коллега?

Как можно меньше с ним общаться.

Проветривать помещения.

Протирать предметы, которых касался больной человек.

Часто мыть руки.

Не забывать использовать антисептики.

А болеющему, по словам Чуланова, нужно постоянно носить маски и раз в 2-3 часа их менять.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

