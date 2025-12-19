#Казахстан в сравнении
Советы

Не нужно "совершать подвиги" и бежать на работу: когда простуда смертельно опасна, раскрыл врач

зима, девушка, холод, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 18:50 Фото: unsplash
Российский врач, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал о смертельной опасности простуды, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал в беседе с aif.ru 19 декабря 2025 года врач, если вы заболели, не нужно "совершать подвиги" и бежать на работу. Так, по его словам, человек делает хуже не только себе, но и другим. Он подчеркнул, что недомогание нельзя переносить на ногах.

Почему опасно переносить простуду на ногах?

Эксперты фиксируют подъем уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ во всем мире. Как отметил Чуланов, для этого времени года такая ситуация типична. И даже если симптомы не слишком сильны, избегать постельного режима при простуде все же не стоит, это опасно и для заболевшего, и для окружающих.

Последствия для заболевшего:

  • Выздоровление идет медленней.
  • Нужны силы, чтобы бороться с инфекцией, поэтому даже слабая физическая активность, в том числе ходьба, продлевает болезнь на 2-5 дней.
  • Возрастает риск развития осложнений со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной систем. Это очень опасно, потому что все органы, в том числе сердце, работают на износ.
  • Также высока вероятность обострения имеющихся хронических заболеваний. А небольшой период относительного улучшения может смениться еще большим ухудшением здоровья.

Первые три дня болезни, как подчеркнул врач, нужно провести в постели, в комнате, которая хорошо проветривается, с оптимальной влажностью воздуха (40-60%). Противопоказаны любые нагрузки: как физические, так и умственные. При соблюдении постельного режима болезнь начинает отступать обычно уже на четвертый день.

Последствия для окружающих:

  • Риск заражения инфекцией.
  • ОРВИ передаются легко, в среднем один человек может заразить 22 окружающих. При этом он особенно опасен именно в первые дни болезни.

Что же делать, если на работу вышел болеющий коллега?

  • Как можно меньше с ним общаться.
  • Проветривать помещения.
  • Протирать предметы, которых касался больной человек.
  • Часто мыть руки.
  • Не забывать использовать антисептики.

А болеющему, по словам Чуланова, нужно постоянно носить маски и раз в 2-3 часа их менять.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 18:50
Почему на холоде постоянно течет из носа и нужно ли это лечить

Ранее нарколог назвал допустимую норму алкоголя для мужчин и женщин в новогоднюю ночь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
