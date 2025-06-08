#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
510.19
582.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
510.19
582.79
6.46
Советы

Астрологи составили рейтинг надежности мужчин по знаку зодиака

Шлем, мужчина, дом, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2025 08:26 Фото: pexels
Иногда мы мечтаем о бурной страсти, красивых словах и розах. Но когда приходит по-настоящему сложный период, важнее совсем другое: кто останется рядом, когда жизнь не похожа на роман, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail назвали самых надежных мужчин по знаку зодиака.

Телец

Мужчина-Телец не любит сюрпризов, но если он выбрал вас, он выдержит любые. Это тот, кто не хлопает дверью в ссоре, а идет на кухню варить вам чай. Он не говорит много о чувствах, но чинит вам розетку в 2 часа ночи, потому что это важно. Он молчалив, упрям, может быть скучноват, но в нем та самая редкая тишина, за которой хочется спрятаться, когда жизнь бьет током.

Козерог

Этот мужчина не романтик. Он не будет заламывать руки и кричать: "Я умру без тебя!". Зато именно он приедет за вами в другой город, если случилось несчастье, – молча, быстро, без паники. У него есть план, и если вы в нем, вы под защитой. Он может быть жестким, но никогда не предаст. Даже если его самого ломает жизнь, он не откажется от любви, если сказал себе внутреннее да.

Рак

Мужчина-Рак – это эмоциональный щит. Он чувствует, когда вам плохо, даже если вы молчите, и первым приходит на помощь. Он не боится боли, потому что сам живет глубоко. С ним можно переживать утраты, кризисы, депрессию – он не испугается ваших теней и будет рядом. Иногда – слишком близко, душно, заботливо, но от всего сердца. Для него вы – семья, а семью не предают.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, привлекающие богатых партнеров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Астрологи назвали знаки зодиака, привлекающие богатых партнеров
Советы
05:40, Сегодня
Астрологи назвали знаки зодиака, привлекающие богатых партнеров
Какой маникюр принесет удачу и успех летом-2025, раскрыла астролог
Советы
14:46, 07 июня 2025
Какой маникюр принесет удачу и успех летом-2025, раскрыла астролог
Названа скрытая опасность интервального голодания
Советы
12:48, 07 июня 2025
Названа скрытая опасность интервального голодания
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: