Астрологи составили рейтинг надежности мужчин по знаку зодиака

Иногда мы мечтаем о бурной страсти, красивых словах и розах. Но когда приходит по-настоящему сложный период, важнее совсем другое: кто останется рядом, когда жизнь не похожа на роман, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail назвали самых надежных мужчин по знаку зодиака.

Телец

Мужчина-Телец не любит сюрпризов, но если он выбрал вас, он выдержит любые. Это тот, кто не хлопает дверью в ссоре, а идет на кухню варить вам чай. Он не говорит много о чувствах, но чинит вам розетку в 2 часа ночи, потому что это важно. Он молчалив, упрям, может быть скучноват, но в нем та самая редкая тишина, за которой хочется спрятаться, когда жизнь бьет током.

Козерог

Этот мужчина не романтик. Он не будет заламывать руки и кричать: "Я умру без тебя!". Зато именно он приедет за вами в другой город, если случилось несчастье, – молча, быстро, без паники. У него есть план, и если вы в нем, вы под защитой. Он может быть жестким, но никогда не предаст. Даже если его самого ломает жизнь, он не откажется от любви, если сказал себе внутреннее да.

Рак

Мужчина-Рак – это эмоциональный щит. Он чувствует, когда вам плохо, даже если вы молчите, и первым приходит на помощь. Он не боится боли, потому что сам живет глубоко. С ним можно переживать утраты, кризисы, депрессию – он не испугается ваших теней и будет рядом. Иногда – слишком близко, душно, заботливо, но от всего сердца. Для него вы – семья, а семью не предают.

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