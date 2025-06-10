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Астрологи назвали знаки зодиака, которые не терпят спокойствия в отношениях

Просмотр фильма, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 05:57 Фото: pixabay
Представители некоторых знаков зодиака не обязательно "плохие партнеры", но они не могут жить без огня. Им жизненно важно чувствовать, что отношения – это не формальность, а игра, вызов, рост и новизна, сообщает Zakon.kz.

Как объясняют астрологи Леди Mail, тишина в доме, предсказуемые ужины, разговоры о работе и сыре по скидке – для кого-то это счастье, а для кого-то – медленная смерть страсти. Представители следующих знаков могут уйти от идеального партнера, просто потому что им стало скучно.

Близнецы

Близнецы – чемпионы по разрушению скучного быта. Этот человек может быть потрясающим в начале: разговорчивый, легкий, интересный, он подкидывает идеи, строит планы, обожает приключения. Но, когда отношения входят в фазу "понедельник-среда-пятница, борщ, сериалы, сон", он начинает тонуть в зевоте. И как только он начинает скучать, он либо меняется сам, либо провоцирует вас на ссоры, упреки, обострения. Он не делает это нарочно. Просто внутри него все требует перемен, драйва, живого воздуха. А стабильность – это застой.

Стрелец

Мужчина-Стрелец влюбляется стремительно. Он способен перевернуть вашу жизнь, увезти в другой город, устроить страсть как в кино – и поклясться, что это навсегда. Но если вы вдруг превращаетесь в "стабильную пару, которая по пятницам ездит в торговый центр", ему становится тревожно и тесно. Он живет ради роста, движения, риска, новых горизонтов. Если отношения перестают вдохновлять, если вы стали "семейной парой в тапках", он либо начнет дистанцироваться, либо пойдет искать огонь на стороне. Не всегда физически, но эмоционально – да.

Водолей

Водолей – это знак революции и уникальности. Он может быть добрым, интересным, необычным партнером, но как только отношения начинают напоминать шаблон (планирование отпуска, ипотека, совместные покупки для дома), он начинает паниковать. Он не терпит рамок. И если стабильность вдруг выглядит как система, в которой он должен выполнять роли, он срывает покровы, ломает графики и исчезает. Иногда просто морально. Перестает делиться, отключается, живет своей жизнью рядом.

Лев

Лев – знак, которому жизненно необходимо чувствовать себя особенным. Он способен быть невероятным партнером – заботливым, страстным, щедрым. Но как только отношения становятся "обычными", когда партнер перестает восхищаться, не смотрит с восторгом, не говорит, как он великолепен, Лев начинает чахнуть. Он может начать искать признание на стороне. Или провоцировать вас на ревность, чтобы вернуть накал. А если это не работает, он просто решит, что "все прошло".

Ранее астрологи составили рейтинг надежности мужчин по знаку зодиака.

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Аксинья Титова
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