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МЧС бьет тревогу в связи с сильной жарой по Казахстану

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 13:10 Фото: pixabay
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) выступило с важным заявлением. Согласно прогнозам РГП "Казгидромет", в четырех регионах страны объявлено штормовое предупреждение. 11-12 июня 2025 года ожидается сильная жара и пожарная опасность, сообщает Zakon.kz.

Так, специалисты подчеркивают, что основными причинами пожаров в этот период являются разведение костров, непотушенные окурки и спички, несанкционированное сжигание травы и мусора, шалость детей с огнем.

"В период повышенной пожарной опасности настоятельно призываем быть особо внимательными к источникам огня, особенно, в лесных и степных массивах".Пресс-служба МЧС РК

Простые правила пожарной безопасности:

  • не разжигать костры в лесах и на открытых территориях;
  • не бросать горящие спички и непотушенные окурки;
  • не оставлять после себя на природе стеклянную посуду, так как солнечный свет, проходя через стекло, может сфокусировать и поджечь сухую траву;
  • немедленно сообщать о возгораниях по телефону 101 или 112.

Кроме того, продолжают в МЧС, в купальный сезон большинство несчастных случаев на водоемах происходит в несанкционированных и необорудованных источниках воды.

Каждый казахстанец должен строго соблюдать правила безопасности на водоемах.

Элементарные правила безопасности у воды:

  • купаться нужно только в разрешенных (оборудованных) местах;
  • категорически запрещается входить в воду в местах, запрещенных для купания;
  • не употреблять алкогольные напитки и наркотические вещества на отдыхе у воды;
  • не заплывать за буйки;
  • не прыгать с обрывов, скал и других не предназначенных для этих целей мест;
  • не подплывать близко к водным транспортам;
  • не издавать ложные звуки тревоги;
  • не оставлять детей без присмотра у воды.
"Призываем всех граждан относиться максимально ответственно к своей жизни и жизни своих близких. Строго соблюдать вышеуказанные правила".Пресс-служба МЧС РК

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, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 13:10
Ветер до 20 м/с и град: Астану, Шымкент и Алматы ждет опасная погода

О том, какой будет погода в Казахстане 11 июня, можно подробно прочитать тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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