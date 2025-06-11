МЧС бьет тревогу в связи с сильной жарой по Казахстану

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) выступило с важным заявлением. Согласно прогнозам РГП "Казгидромет", в четырех регионах страны объявлено штормовое предупреждение. 11-12 июня 2025 года ожидается сильная жара и пожарная опасность, сообщает Zakon.kz.

Так, специалисты подчеркивают, что основными причинами пожаров в этот период являются разведение костров, непотушенные окурки и спички, несанкционированное сжигание травы и мусора, шалость детей с огнем.

"В период повышенной пожарной опасности настоятельно призываем быть особо внимательными к источникам огня, особенно, в лесных и степных массивах". Пресс-служба МЧС РК

Простые правила пожарной безопасности:

не разжигать костры в лесах и на открытых территориях;

не бросать горящие спички и непотушенные окурки;

не оставлять после себя на природе стеклянную посуду, так как солнечный свет, проходя через стекло, может сфокусировать и поджечь сухую траву;

немедленно сообщать о возгораниях по телефону 101 или 112.

Кроме того, продолжают в МЧС, в купальный сезон большинство несчастных случаев на водоемах происходит в несанкционированных и необорудованных источниках воды.

Каждый казахстанец должен строго соблюдать правила безопасности на водоемах.

Элементарные правила безопасности у воды:

купаться нужно только в разрешенных (оборудованных) местах;

категорически запрещается входить в воду в местах, запрещенных для купания;

не употреблять алкогольные напитки и наркотические вещества на отдыхе у воды;

не заплывать за буйки;

не прыгать с обрывов, скал и других не предназначенных для этих целей мест;

не подплывать близко к водным транспортам;

не издавать ложные звуки тревоги;

не оставлять детей без присмотра у воды.

"Призываем всех граждан относиться максимально ответственно к своей жизни и жизни своих близких. Строго соблюдать вышеуказанные правила". Пресс-служба МЧС РК

О том, какой будет погода в Казахстане 11 июня, можно подробно прочитать тут.