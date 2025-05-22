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Советы

Названы самые верные спутницы по знаку зодиака

Козерог, Рак и Дева, любовь, гороскоп, семья, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 19:06 Фото: pixabay
Астрологи уверены, что есть три знака зодиака, представительницы которых, как правило, становятся одними из самых преданных спутниц по жизни. К ним относятся Козерог, Рак и Дева, сообщает Zakon.kz.

Козерог никогда не бросается в отношения наобум. Верность для нее – это не моральная нагрузка, а естественная составляющая зрелых чувств. Она будет рядом, даже если жизнь треснет по швам.

Женщина-Рак – воплощение эмпатии, заботы и эмоциональной глубины. Как отмечено в публикации издания "Стерлеград", верность для них – не просто обещание, это форма существования. Отступить она может, только если ее предали настолько, что сама любовь перестала быть живой.

И наконец, Дева – та, кто любит глазами, умом и действиями. Верность Девы не кричит, не устраивает сцен, не требует признаний – она доказывается поступками, доверием, постоянством.

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, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 19:06
Астрологи назвали три самых соблазнительных знака зодиака

Ранее астрологи убеждали, что только три знака зодиака обладают врожденным вектором на победу. К этим счастливчикам они относят Льва, Овна и Стрельца.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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