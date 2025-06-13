Какие знаки зодиака любят возвращаться к бывшим

Некоторые считают, что люди могут ошибаться. К тому же, они уверены, что шанс вернуть былую любовь есть у каждого. Шаманка из Казахстана Кажетта Ахметжанова назвала четыре знака зодиака, которые склонны возвращаться к бывшим, сообщает Zakon.kz.

Ясновидящая считает, что Рыбы, Водолеи, Раки и Стрельцы могут возвращаться к старым отношениям снова и снова.

Рыбы

Они порой бывают слегка наивны, но они всегда искренние со своим партнером. Когда в их паре происходит разрыв, они крайне сложно переживают этот этап. Чаще всего считают, что расставание произошло по их вине. Рыбы вполне могут, как в фильмах, ждать у двери с букетом или отправят настоящую открытку с просьбой встретиться в кафе. Они романтики до последнего и хотят, чтобы партнер поверил им, а их история имела счастливое продолжение.

Водолей

Расставание для Водолея – большой удар по самооценке. Им сложно представить, что бросили их, а не наоборот. Водолей захочет вернуть любимого человека, как только эмоции утихнут и можно будет подключить разум. Вероятнее всего, как отмечено в публикации издания "Вечерняя Москва", он сделает это в первую очередь, чтобы доказать бывшему и окружающим, что он все-таки самый-самый лучший. Перед партнером может появиться эффектно.

Рак

Представители этого знака не всегда проявляют нежные чувства в отношениях. Иногда Рак воспринимает пару как должное и немного расслабляется. По этой причине союз может распасться, так как второй половинке будет не хватать внимания и тепла. Через какое-то время Рак начнет испытывать ностальгию по любимому человеку и только тогда задумается о возобновлении отношений. К счастью, они умеют делать выводы и могут начать новую главу их истории. Особенно если все-таки удастся поговорить с бывшим партнером о причинах расставания.

Стрелец

Рожденные под знаком Стрельца – эмпатичные личности, которые сильно привязываются ко второй половинке. Когда дело доходит до прекращения отношений, Стрелец это переживает очень эмоционально. Ему кажется, что от него оторвали часть и теперь ему сложно функционировать самостоятельно. Они будут писать бывшему любимому человеку с надеждой на признание от второй стороны. Стрелец всегда первый сделает шаг к примирению, доказав партнеру, насколько он важен для него.

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