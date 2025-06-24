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Советы

Гороскоп на 24 июня: шанс изменить все к лучшему

Гороскоп на 24 июня, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 07:07 Фото: pixabay
Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили гороскоп для всех знаков зодиака на 24 июня, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня вы сможете без особых потерь перенести любую бурю. Однако не стоит забывать, что вы также свободны подняться и уйти, чтобы в ней не участвовать.

Телец

Сегодня у вас появится реальный шанс изменить все к лучшему. В ваших интересах поспешить, пока этого не сделал кто-нибудь другой. Вдруг его понимание лучшего вам не понравится?

Близнецы

Сегодня окружавший вас последнее время густой туман начнет потихоньку развеиваться. Открывающееся поле деятельности потрясет вас своими размерами. Придется засучить рукава и начинать активно его вспахивать.

Рак

Сегодня вами будут владеть смешанные чувства. Возможно, вам придется и плакать, и смеяться одновременно. Запаситесь валерьянкой.

Лев

Ваша задача – взять сегодняшний день и, как некогда рекомендовал великий скульптор, отсечь от него все лишнее. Чем раньше поутру вам удастся таким образом его распланировать, тем удачнее он сложится.

Дева

Сегодняшний день может оказаться довольно беспокойным, однако результат оправдает затраченные на его получение усилия. Главное – не позволять себе думать, что что-то может не получиться.

Весы

Сегодняшний день может показаться вашей деятельной натуре отчаянно скучным. Но прежде чем начинать ныть или, того хуже, громогласно жаловаться на злую судьбу, подумайте, не лучше ли сидеть спокойно, чем бегать как ошпаренному от одной неприятности к другой.

Скорпион

Вы склонны брать всю ответственность за происходящее на себя, и совершенно напрасно. Позвольте другим разделить с вами этот тяжкий груз.

Стрелец

Сегодняшний день хорош для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд. Ни к какой катастрофе, кроме, быть может, легкого чувства разочарования, которое, впрочем, скоро улетучится, ваши действия не приведут.

Козерог

Не надо позволять себе роскошь попадать под влияние первой попавшейся идеи, она вряд ли того стоит. Идей-то много, но хороших мало, а жаль.

Водолей

Сегодня вы будете обуреваемы неким желанием, которое, будучи неисполненным, сожгло бы вас, но, на ваше счастье, должно исполниться. Однако все же не следует сидеть сложа руки, надеясь на его исполнение.

Рыбы

Сегодня вы вполне можете добиться успеха в делах. Успех этот будет тем более приятен, что конечный результат, как ни странно, не будет слишком сильно отличаться от того, на что вы рассчитывали.

Все не так плохо в отличие от миллиардера Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Из-за активистов их свадьбу за 48 млн долларов перенесли подальше от центра Венеции.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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