Астрологи назвали шесть знаков зодиака, которые могут вернуться к бывшим

Отношения – это радость и счастье, но еще и ошибки, осознание и иногда второй шанс. Некоторые знаки зодиака обладают удивительной способностью снова открыться для любви с теми, кого они однажды потеряли, сообщает Zakon.kz.

Как объясняют астрологи Леди Mail, возвращение к бывшим партнерам для них – не просто импульс, а часто осознанный выбор.

Рак

Представители этого знака зодиака – эмоциональные и привязчивые, и разрыв отношений для них всегда травматичен. Однако даже после расставания они продолжают мысленно возвращаться к своему бывшему партнеру, вспоминая все хорошее. Если им кажется, что чувства все еще сильны, они готовы дать отношениям второй шанс, ведь Раки верят, что настоящую любовь нельзя потерять.

Весы

Как известно, они стремятся к балансу и гармонии во всем, включая личные отношения. Разрыв для Весов часто становится болезненным несоответствием их идеалов, и они могут задуматься о том, чтобы попробовать все снова. Особенно если партнер в прошлом был для них не только возлюбленным, но и близким другом.

Скорпион

Скорпионы редко отпускают прошлое. Даже после расставания они продолжают чувствовать сильную эмоциональную связь с бывшим партнером. А уж если между ними остались нерешенные вопросы или неисполненные желания, то они могут попытаться вернуться, чтобы "дописать" историю.

Телец

Если отношения закончились по причине, которую они считают поправимой, Телец вполне может вернуться к бывшему партнеру. Особенно если они чувствуют, что тот человек был для них эмоциональной опорой. Представители этого знака зодиака просто так не бросают то, во что вложили много усилий.

Козерог

Представители этого знака зодиака редко принимают импульсивные решения, и если они возвращаются к бывшему партнеру, это всегда тщательно обдуманный шаг. Для них важно, чтобы отношения были продуктивными и имели перспективу. Если Козероги видят, что их бывший изменился в лучшую сторону или условия стали более благоприятными, они готовы попробовать снова.

Рыбы

Если в их душе еще теплится любовь, они могут снова обратиться к своему бывшему, мечтая начать все с чистого листа. Для представителей этого знака зодиака важна эмоциональная близость, и, если они чувствуют, что она еще жива, устоять перед желанием вернуться становится практически невозможным.

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