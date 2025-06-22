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Советы

Названы знаки зодиака, которые легко вовлекаются в любовные треугольники

Свидание, пара, любовь, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 04:40 Фото: pexels
Любовные треугольники – это не всегда страсть, интрига и киношные повороты. Иногда это боль, вина и растерянность. Есть люди, которые чаще других оказываются в этой истории, сообщает Zakon.kz.

Как считают астрологи Леди Mail, кто-то не может выбрать между двумя, кто-то легко влюбляется в занятых, а кто-то оказывается "третьим" почти случайно, но не уходит, потому что сердце уже вовлечено.

Некоторым знакам зодиака особенно свойственно попадать в переплет из эмоций и сложных решений.

Близнецы

Представители этого знака зодиака живут в состоянии "а что, если?". Их тянет к новым людям, они быстро привыкают к вниманию и могут искренне любить сразу двоих. Они могут оказаться в треугольнике просто потому, что не смогли выбрать. Или потому, что на момент появления второго с первым все уже было не так остро. Им сложно разобраться в себе, особенно когда все происходит одновременно.

Рыбы

Рыбы склонны попадать в треугольники не потому что любят драмы, а потому что любят любовь. Они могут начать отношения с человеком, у которого уже есть кто-то, но объяснят это "настоящей связью, которую не объяснишь логикой". Рыбы живут чувствами, и если сердце говорит "да", они не слышат "нет". Иногда они становятся "третьими" бессознательно: сначала просто дружат, переживают, спасают, а потом вдруг оказываются втянутыми в сложный любовный сюжет.

Весы

Представители этого знака зодиака очень боятся причинить боль, поэтому часто не делают выбор. Они могут долго быть между двумя людьми, не решаясь кого-то отпустить, ведь каждый по-своему важен. А еще Весы обожают флирт. Даже если уже в отношениях, они легко увлекаются вниманием извне. Не ради предательства, а ради ощущения, что их ценят.

Стрелец

Стрельцы обожают свободу, но также и страстно увлекаются. И если один человек не дает всей полноты ощущений, они могут легко влюбиться в кого-то еще – не бросая первого. Им сложно сдерживать свои чувства, и если в моменте их тянет к кому-то, они не будут думать о последствиях. А еще Стрелец может оказаться "третьим", даже не зная, что человек уже в отношениях, а когда узнает, все равно не откажется, если влюблен.

Водолей

Водолеи могут легко увлечься кем-то. Любовные треугольники для них – это не трагедия, а скорее интересная жизненная модель. Особенно если все открыто и честно. Иногда представители этого знака зодиака оказывается в треугольнике просто потому, что не видят в этом проблемы, если никто не обманывает. А иногда потому что их тянет к тем, кто недоступен: эмоционально, территориально или формально.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которым не запретишь жить в роскоши.

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Аксинья Титова
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