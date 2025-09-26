Чем особенны люди, рожденные в октябре

По мнению астрологов, месяц, в котором родился человек, во многом определяет его характер и даже жизненный путь. Грядет октябрь и астролог, экстрасенс Инесса Алиева поделилась, какими чертами характера отличаются рожденные в этот месяц люди, сообщает Zakon.kz.

Октябрьские именинники – Весы и Скорпионы. По словам астролога, она сочетают в себе чувствительность и обаяние.

"Весы, рожденные в начале октября, стремятся к гармонии и красоте, ценят человечность и дипломатию, но подвержены перепадам настроения. Скорпионы, рожденные в конце октября, отличаются бурными эмоциями, скрытностью и решительностью, обладают острым умом и развитой интуицией", – пояснила эксперт интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Октябрьские Скорпионы, в отличие от ноябрьских, умеют любить себя и занимаются самоанализом.

"Они кажутся холодными, но для близких становятся теплыми и заботливыми, хотя и проявляют настойчивость. Весы изящны и жаждут гармонии, Скорпионам нужна конкретика и таинственность. У всех рожденных в октябре идет внутренняя борьба. Кроме того, скорпионы обладают магнетизмом и ярым отношением ко всему", – продолжила Алиева.

Кроме того, люди, родившиеся в октябре, обладают обаянием, харизмой и уверенностью.

"Они не терпят обмана, ценят справедливость и гармонию. Это семейные, гостеприимные и миролюбивые натуры, часто творческие, склонные к искусству, дизайну интерьера, театру, кино и психологии. Однако скорпионы злопамятны, долго помнят обиды и ищут баланс между мечтами и реальностью", – подчеркнула эзотерик.

Октябрьские знаки спокойны, рассудительны, ответственны и не любят напрягаться, предпочитая жить одним днем, добавила она.

"Среди них много влиятельных людей и лидеров, даже на уровне страны. Также октябрьские дети психически здоровы, меньше подвержены депрессиям и сердечно-сосудистым заболеваниям, и могут быть долгожителями", – заключила Алиева.

