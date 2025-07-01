Названы два знака зодиака, которые чрезмерно критичны к себе
Как считают астрологи Mixnews, их внутренний монолог никогда не останавливается, и они тянут за собой каждую ошибку, промах или неудачу до самого рассвета.
Дева
Перфекционизм для них – не просто хобби, это философия жизни. Девы стремятся быть лучшей версией себя, но в то же время они возмущаются каждой ошибкой, каждым невысказанным ответом и каждым моментом слабости. Они не добры к себе. Хотя они дают советы другим с полным пониманием, они не жалеют свои собственные недостатки. Их внутренний критик постоянно занят и редко берет отпуск.
Козерог
Козероги – это знак амбиций, дисциплины и целей. Но вместе с этим приходит и тяжелое бремя самокритики. Если они не достигают того, что намеревались сделать, даже если это нереально, они будут анализировать все в своем уме как личную неудачу. Они не склонны к жалости к себе, но могут наказывать себя с чрезмерной строгостью. Их внутренняя мотивация часто идет рука об руку с неумолимыми требованиями, которые они себе предъявляют.
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