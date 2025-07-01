Названы два знака зодиака, которые чрезмерно критичны к себе

Если вам знакомо чувство, когда вы анализируете собственное предложение из 2018 года, пытаясь заснуть, то возможно, вы родились под одним из этих двух знаков, сообщает Zakon.kz.

Как считают астрологи Mixnews, их внутренний монолог никогда не останавливается, и они тянут за собой каждую ошибку, промах или неудачу до самого рассвета.

Дева

Перфекционизм для них – не просто хобби, это философия жизни. Девы стремятся быть лучшей версией себя, но в то же время они возмущаются каждой ошибкой, каждым невысказанным ответом и каждым моментом слабости. Они не добры к себе. Хотя они дают советы другим с полным пониманием, они не жалеют свои собственные недостатки. Их внутренний критик постоянно занят и редко берет отпуск.

Козерог

Козероги – это знак амбиций, дисциплины и целей. Но вместе с этим приходит и тяжелое бремя самокритики. Если они не достигают того, что намеревались сделать, даже если это нереально, они будут анализировать все в своем уме как личную неудачу. Они не склонны к жалости к себе, но могут наказывать себя с чрезмерной строгостью. Их внутренняя мотивация часто идет рука об руку с неумолимыми требованиями, которые они себе предъявляют.

Ранее были названы 5 знаков зодиака, которые помогают другим в ущерб себе.