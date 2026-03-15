Раскрыта смертельная для человека доза алкоголя
Фото: unsplash
Российский врач высшей категории Андрей Сергеев рассказал, что доза алкоголя в 5 промилле в крови человека является смертельной, сообщает Zakon.kz.
Об этом нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера 15 марта 2026 года заявил в беседе с РИА Новости.
"Для человека смертельная доза алкоголя в крови – 5 промилле. Показатель в выдыхаемом воздухе, измеряемый в миллиграммах, в два раза ниже показателя в промилле (2,5 миллиграмма. – Прим. ред.)", – уточнил Андрей Сергеев.
По его словам, чтобы уровень достиг 5 промилле, достаточно одной бутылки водки на разовый прием.
"Если человек употребляет алкоголь в течение, например, суток, и меньшими разовыми дозами, то организм справляется с интоксикацией. При этом тяжелая интоксикация на фоне приема алкоголя часто приводит к временной потере памяти", – пояснил Андрей Сергеев.
Последствия при приеме большой дозы алкоголя, как подчеркнул врач, также зависят от индивидуальных факторов: генетики, пола, веса тела, количества жировой ткани.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript