Советы

Раскрыта смертельная для человека доза алкоголя

Фото: unsplash
Российский врач высшей категории Андрей Сергеев рассказал, что доза алкоголя в 5 промилле в крови человека является смертельной, сообщает Zakon.kz.

Об этом нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера 15 марта 2026 года заявил в беседе с РИА Новости.

"Для человека смертельная доза алкоголя в крови – 5 промилле. Показатель в выдыхаемом воздухе, измеряемый в миллиграммах, в два раза ниже показателя в промилле (2,5 миллиграмма. – Прим. ред.)", – уточнил Андрей Сергеев.

По его словам, чтобы уровень достиг 5 промилле, достаточно одной бутылки водки на разовый прием.

"Если человек употребляет алкоголь в течение, например, суток, и меньшими разовыми дозами, то организм справляется с интоксикацией. При этом тяжелая интоксикация на фоне приема алкоголя часто приводит к временной потере памяти", – пояснил Андрей Сергеев.

Последствия при приеме большой дозы алкоголя, как подчеркнул врач, также зависят от индивидуальных факторов: генетики, пола, веса тела, количества жировой ткани.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 17:49
Как замедлить время: психолог назвала 5 способов, если годы летят слишком быстро

Ранее доктор медицинских наук назвал главную причину снижения иммунитета.

Читайте также
Какая доза алкоголя вызывает похмелье
23:21, 01 июля 2025
Какая доза алкоголя вызывает похмелье
Чем опасны и полезны небольшие дозы алкоголя
10:00, 15 июля 2023
Чем опасны и полезны небольшие дозы алкоголя
Популярное жаропонижающее с алкоголем превращается в яд
00:47, 01 марта 2026
Популярное жаропонижающее с алкоголем превращается в яд
Читайте также
В России указали на точный счёт в матче "Кайрат" - "Актобе" в КПЛ
18:57, Сегодня
В России указали на точный счёт в матче "Кайрат" - "Актобе" в КПЛ
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
18:09, Сегодня
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
Драмой завершился матч "Ахмата" в РПЛ
17:59, Сегодня
Драмой завершился матч "Ахмата" в РПЛ
Кенжебек поделился своим впечатлением от выхода в стартовом составе за "Ахмат"
17:30, Сегодня
Кенжебек поделился своим впечатлением от выхода в стартовом составе за "Ахмат"
