Раскрыта смертельная для человека доза алкоголя

Российский врач высшей категории Андрей Сергеев рассказал, что доза алкоголя в 5 промилле в крови человека является смертельной, сообщает Zakon.kz.

Об этом нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера 15 марта 2026 года заявил в беседе с РИА Новости.

"Для человека смертельная доза алкоголя в крови – 5 промилле. Показатель в выдыхаемом воздухе, измеряемый в миллиграммах, в два раза ниже показателя в промилле (2,5 миллиграмма. – Прим. ред.)", – уточнил Андрей Сергеев.

По его словам, чтобы уровень достиг 5 промилле, достаточно одной бутылки водки на разовый прием.

"Если человек употребляет алкоголь в течение, например, суток, и меньшими разовыми дозами, то организм справляется с интоксикацией. При этом тяжелая интоксикация на фоне приема алкоголя часто приводит к временной потере памяти", – пояснил Андрей Сергеев.

Последствия при приеме большой дозы алкоголя, как подчеркнул врач, также зависят от индивидуальных факторов: генетики, пола, веса тела, количества жировой ткани.

