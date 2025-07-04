Как прожить до 100 лет

Конечно же, нет единого свода правил, соблюдая которые гарантированно можно прожить век и более. Тем не менее, чтобы жить долго и не знать проблем, кандидат медицинских наук Ашот Григорьян предлагает следовать несложным правилам, сообщает Zakon.kz.

Правило № 1. Откажитесь от курения и злоупотребления алкоголя. Несмотря на то, что француженка Жанна Луиза Кальман, прожившая 122 года, признавалась, что была не против выпить хорошего вина, и отказалась от курения только в 117 лет, поскольку из-за проблем со зрением ей стало трудно поджигать сигарету, тем не менее пагубное влияние сигарет и алкоголя на сосуды уже неоднократно было доказано.

Правило № 2. Оздоровите рацион и старайтесь не переедать. Практически все долгожители были очень умеренны в питании и их рацион включал много растительной пищи, полезных жиров и углеводов и минимум соленого, жареного, копченого и сладкого.

"Если есть возможность, употребляйте пищу со своего огорода. Ешьте больше продуктов, содержащих растительные жиры (масла, орехи, авокадо). Уменьшите прием углеводов, особенно быстроусвояемых (мучное и сладкое). За два часа до сна исключите прием пищи". Ашот Григорьян

Правило № 3. Соблюдайте режим приема пищи. Ритм в большом городе тоже негативно сказывается на продолжительности жизни. Порой перекусы в течение дня – это единственный способ питания. Но именно эти перекусы становятся причиной ожирения, распространения атеросклероза, особенно, если мы употребляем в основном высококалорийные, богатые углеводами продукты.

Правило № 4. Не игнорируйте "звоночки" организма. Как отмечено в публикации издания "АиФ", стоит обратить внимание на такие сигналы, как покалывание в груди, затрудненное дыхание, боли в ногах. Не стоит думать, что все симптомы сами по себе пройдут.

"Получая такие сигналы, как одышка при нагрузке, давящие боли за грудиной или между лопатками; головная боль и головокружение, немедленно обращайтесь за консультацией к специалисту, так как это могут быть симптомы начинающейся проблемы с сердцем, сосудами головного мозга. Иными словами – не забывайте о диспансеризации". Ашот Григорьян

Правило № 5. Сохраняйте позитивный настрой и старайтесь не терять спокойствие в любой ситуации. Всегда следовать правилам Карлсона – "спокойствие, только спокойствие" и "пустяки, дело житейское" – значит, уже сделать очень много для своего здоровья. Научиться этому всем помогут йога, аутотренинг, хобби, общение с детьми, животными и любимыми людьми.

Правило № 6. Больше двигайтесь и следите за состоянием вен. Помимо офисных работников и лежебок, прежде всего настороже должны быть люди, работающие на улице в жарком климате, и те, чья работа связана с длительными перелетами. Именно нахождение в положении сидя во время полета может стать причиной тромбообразования в венах ног. Как и работа на жаре, при которой происходит интенсивная потеря жидкости с потоотделением.

"Утром делайте 15-20 минут зарядку, это позволит организму "проснуться", – советует эксперт.

Также на работе каждый час старайтесь делать небольшой перерыв на 10-15 минут и выполнить несколько приседаний, пройтись по коридору, размять ноги.

"И совсем прекрасно, если вы найдете в своем плотном графике 150 минут в неделю на регулярные тренировки. А если вы работаете в жарком помещении или в условиях жаркого климата, не забывайте каждый час выпивать по 100 мл любой безалкогольной жидкости (чай, вода, морс). А перед сном принимайте контрастный душ. Он не только хорошо тренирует сосуды, но и позволяет отчасти "сжигать" жиры". Ашот Григорьян

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