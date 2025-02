Американец украл имя коллеги и прожил под ним 36 лет

Как пишет The New York Times, в 2019 году в США мужчина по имени Уильям Вудс пришел в банк и заявил, что кто-то брал кредиты на его имя и накопил большой долг. Вудс хотел узнать номера своих счетов и закрыть их. Сотрудник банка проверил его удостоверение личности и номер социального страхования, все данные были верны. Однако Вудс не смог ответить на проверочные вопросы. Клерк позвонил по привязанному к счету номеру, на звонок ответил мужчина, также представившийся Вудсом. Он знал ответы на контрольные вопросы. В итоге Вудса, пришедшего в банк, задержали по подозрению в краже личных данных и попытке получить доступ к чужим счетам.

Отмечается, что прокурор предъявил Вудсу обвинение, назвав его Мэтью Кирансом. В суде Вудс настаивал, что он не Киранс, но судья был уверен, что он притворялся, и постановил отправить его в психиатрическую больницу. В марте 2021 года его приговорили к двум годам тюрьмы, но зачли уже отбытый срок – 428 дней ареста в тюрьме и 147 дней в психиатрической больнице. Ему запретили использовать имя Уильям Вудс. Киранс признал вину и согласился со всеми условиями, чтобы выйти на свободу.

Согласно данным издания, Вудс и Киранс вместе работали в 1988 году в Альбукерке, штат Нью-Мексик. Они продавали хот-доги. Киранс украл документы Вудса, сделал дубликаты и 36 лет жил под его именем. Он женился, дал ребенку поддельную фамилию и открывал счета на это имя. Отбывшему срок Вудсу удалось восстановить справедливость в 2023 году благодаря детективу, согласившемуся провести тест ДНК и сравнить образцы Вудса и его покойного отца, чья личность не вызывала вопросов. В итоге тест подтвердил родство.

После нескольких допросов настоящий Киранс сознался в обмане. Его приговорили к 12 годам тюрьмы. В начале 2025 года прошло финальное заседание по его делу.

