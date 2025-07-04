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Названы три знака зодиака, которые точно выживут в фильме ужасов

Фрагмент из фильма, персонаж, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 04:31 Фото: кадр из фильма "Крик"
В фильмах ужасов не всегда выживают сильнейшие, а те, кто может мыслить здраво, следовать своей интуиции и не паниковать, когда что-то идет не так. Некоторые знаки зодиака отлично справляются с такими ситуациями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mixnews, астрология показывает, какие знаки останутся до последней сцены.

Скорпион

Люди, рожденные под знаком Скорпиона, известны тем, что всегда сохраняют спокойствие – даже в самых ужасных ситуациях. Их интуиция невероятно сильна, что дает им преимущество перед всеми остальными, когда дело доходит до опасности. Они не доверчивы и редко полагаются на других, что делает их превосходными для выживания в одиночку. Кроме того, в моменты паники они кажутся хладнокровными и решительными. Скорпионы определенно знают, как выбраться живыми из фильма ужасов.

Козерог

У Козерогов есть план, а когда его нет, они быстро его составляют. В сценарии ужасов их трезвость и способность принимать рациональные решения были бы ключом к выживанию. Они не поддаются панике и не действуют импульсивно, что часто спасает персонажей в последний момент. Козероги думают на несколько шагов вперед и не позволят чему-то, что они могут предсказать, удивить их. Их холодная логика пересилит страх.

Дева

Девы аналитичны, осторожны и невероятно сильны в своей наблюдательности. Они, вероятно, будут первыми, кто разгадает правила, по которым движется "монстр", и найдет способ сбежать. Они не пренебрегают деталями, и в ужасе именно мелочи могут означать жизнь или смерть. Их склонность планировать и предвидеть была бы бесценна. И хотя они, возможно, не самый храбрый знак, их остроумие было бы их главным инструментом для выживания.

Ранее астрологи перечислили, каким знакам зодиака не стоит брать кредит.

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Аксинья Титова
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