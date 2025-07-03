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Советы

Астрологи перечислили, каким знакам зодиака не стоит брать кредит

Кредит, оплата, покупка, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 08:23 Фото: pexels
В современном мире многие люди пользуются различными кредитными продуктами, а также периодически берут деньги в долг у друзей и знакомых. И не всегда в этом есть реальная необходимость, сообщает Zakon.kz.

По мнению астрологов Mixnews, самые стабильные знаки – это знаки стихии земли. Козероги, Девы и Тельцы понимают опасность кредита. Они тщательно следят за своими финансами и держат все под контролем.

Огненные знаки довольно страстны и горячи во всех своих проявлениях, включая траты. Овен, Лев и Стрелец готовы тратить деньги на отдых или роскошь. Они не боятся кредитов, обычно справляются с финансовыми обязательствами и всегда контролируют свои средства.

Рак, Скорпион и Рыбы – водные знаки, и они с осторожностью относятся к кредитам. Однако энергия воды делает эти знаки очень эмоциональными, у них есть желания, которые должны быть исполнены. Никто не сможет убедить их не делать этого. Тогда они легко поддаются уговорам банковского клерка. Важно следовать своим эмоциям: съесть что-нибудь, прогуляться и только потом принимать важные решения.

Для воздушных знаков кредит – это серьезный риск. В этом случае наиболее подходящим словом будет "нет". Близнецы, Весы и Водолеи легки на подъем, им хочется попробовать буквально все, побывать везде и купить много. Неудивительно, что такие люди более спокойно относятся к кредитам. Поэтому им стоит научиться контролировать свое необузданное желание иметь все и сразу. Им нужно воспитывать в себе силу воли и дисциплину, регулярно спрашивать себя, действительно ли необходима очередная покупка.

Ранее были названы два знака зодиака, которые чрезмерно критичны к себе.

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Аксинья Титова
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