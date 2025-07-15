Астрологи назвали три знака зодиака, на которых опасно обижаться
Астрологи Леди Mail рассказали, с кем из зодиака стоит быть особенно аккуратным.
Овен
Со стороны может показаться, что единственная цель жизни Овна в том и заключается, чтобы обидеть как можно больше людей, причем сделать это максимально неуклюжим способом. А если кто-то смеет сомневаться в этих качествах, то должен получить справедливое возмездие.
Дева
Справедливая Дева вполне допускает, что может задеть кого-то неловким словом или делом и, конечно же, открыта для обратной связи. Со свойственной ей дотошностью Дева как дважды два объяснит вам, как именно вы спровоцировали ее на, возможно, чрезмерную реакцию, в чем вы были неправы и почему истинной пострадавшей стороной является здесь именно Дева.
Скорпион
Если Скорпион решил кого-то обидеть, то шансы потом предъявить Скорпиону претензии, прямо скажем, невелики. Скорпион про себя точно знает, что никогда не совершает спонтанных или необдуманных поступков, а потому крайне редко пересматривает свое мнение – и насчет людей, и насчет собственных действий в их адрес. И если уж он назначил вас в чем-то провинившимся, значит так тому и быть. Звезды точно не знают, что с этим поделать.
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