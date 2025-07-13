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Астрологи выявили пять знаков зодиака, которым интересны чужие партнеры

Отношения, пара, объятия, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 05:40 Фото: pexels
Есть люди, которые не могут пройти мимо чужого счастья, особенно если это счастье принадлежит кому-то другому. Их влечет запретный плод, азарт завоевания недоступного. Оказывается, в этом виноваты звезды, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail выделяют несколько знаков зодиака, для которых чужой партнер – это вызов, игра и одновременно способ самоутверждения. Давайте разберемся, почему им интереснее "занятые".

Близнецы

Близнецы обожают игры разума, флирт, эмоциональные перепады и ситуации, где есть интрига. Представители этого знака нередко теряют интерес к свободным людям, потому что им хочется азарта, риска и ощущения, что они могут увести того, кто якобы "забронирован". Близнецы искренне верят в свою харизму и умение убедить любого, а недоступный партнер кажется им особой победой. При этом они часто даже не задумываются о последствиях – для них это всего лишь захватывающее приключение, которое поднимает самооценку.

Скорпион

Скорпионы – мастера соблазна и манипуляций. Им нравится власть, которую они чувствуют, когда человек забывает о своих принципах ради них. Они любят завоевывать, но в особенности тех, кто уже связан обещаниями перед другими. Это добавляет перчинки, ощущения их уникальности и силы. Представители этого знака зодиака могут даже намеренно флиртовать с чужими партнерами, чтобы проверить, насколько велики их чары. А когда человек "падает" в их объятия, Скорпион ощущает абсолютное превосходство.

Лев

Львам важно быть первыми и лучшими во всем, включая любовные завоевания. Если объект внимания занят, это лишь разжигает в них желание доказать, что именно они достойны быть рядом с этим человеком. Для Львов это почти как престижная награда – увести того, кто уже состоит в отношениях. Они могут говорить себе, что "любовь не знает границ", но по сути за этим часто скрывается потребность самоутвердиться за счет чужих чувств и статуса.

Овен

Овны любят соревнования и вызовы. Им неинтересны простые победы, поэтому "запретный плод" кажется особенно сладким. Представители этого знака зодиака часто действуют импульсивно: они не планируют разрушать чужие пары, но когда сталкиваются с привлекательным человеком, который занят, у них моментально включается дух соперничества. Они буквально хотят доказать: ничто и никто не может им помешать, если они чего-то действительно захотели.

Стрелец

Представители этого знака зодиака обожают свободу, но еще больше они любят приключения. Увлечься чужим партнером для них – это как отправиться в экспедицию на запретную территорию. Их влечет не только человек, но и сама ситуация риска и социальной "опасности". Стрельцы, как правило, не хотят строить серьезные отношения на обломках чужих, но могут легко увлечься этим процессом ради эмоций. Их часто тянет именно туда, куда нельзя – они испытывают эйфорию от того, что делают "неразрешенное".

Все эти знаки зодиака объединяет одно – им нужна игра, эмоции и ощущение собственной исключительности. Но важно помнить: за этим всегда стоят не только разбитые чужие сердца, но и собственная внутренняя пустота, которую они пытаются заполнить кратковременным чувством победы. Если вы заметили за собой такие склонности – возможно, стоит задуматься, почему вам недостаточно быть выбором номер один без борьбы и драмы.

Ранее астрологи перечислили знаки зодиака, для которых это лето будет особенным.

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Аксинья Титова
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