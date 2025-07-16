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Советы

Специалист в мире моды назвала главные ошибки при стирке купальников

купальник, совет, специалист, купальный костюм, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 23:11 Фото: pixabay
Менеджер по закупкам в британском модном бренде Pour Moi Рози Уэббон призвала женщин ополаскивать купальники в пресной воде перед купанием в море или бассейне, сообщает Zakon.kz.

Уэббон пояснила, что благодаря этому ткань меньше впитает соленой или хлорированной воды, сообщает The Sun.

Специалист также посоветовала не использовать при стирке моющие средства с агрессивным составом и кондиционер, поскольку он может растянуть изделие.

"Для удаления стойких пятен, например, от солнцезащитного крема, может помочь небольшое количество пищевой соды, но сначала обязательно проверьте действие смеси на небольшом участке ткани", – сказала Рози Уэббон.

Кроме того, Уэббон порекомендовала стирать купальники, особенно с металлическими косточками на бюстгальтере, вручную.

"Если вы этого не сделаете, то не только сократите срок службы вещи, но и можете повредить стиральную машину, если косточка выпадет", – подчеркнула менеджер по закупкам.

Уэббон посоветовала не вешать купальник на бельевую веревку после стирки, поскольку он может растянуться.

Ранее американский микробиолог Николас Айхер из Чикаго предупредил об опасности примерки купальников на голое тело.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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