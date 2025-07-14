#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
520.93
609.07
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
520.93
609.07
6.68
Мир

Примерка купальника может обернуться инфекцией

покупка нового купальника, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 19:19 Фото: freepik
Американский микробиолог Николас Айхер из Чикаго предупредил об опасности примерки купальников на голое тело, передает Zakon.kz.

По данным портала What’s The Jam, Николас Айхер занимается проверкой повседневных предметов на наличие бактериального загрязнения.

В одном из недавних экспериментов старший аналитик контроля качества взял образцы с гигиенической пленки, которую розничные магазины наклеивают на купальники для примерки.

"Я подумал, что людям было бы забавно узнать обо всех тех мелких гадостях, о которых мы не думаем каждый день", – прокомментировал Айхер.

Он взял мазки с гигиенических наклеек на купальниках в магазинах и поместил их в чашку Петри. На одном из образцов он обнаружил обильный рост стафилококка – бактерии, способной вызывать кожные инфекции, пневмонию и даже сепсис.

Ранее мы сообщали, что ученые опровергли миф о "безопасной норме" колбасы и сосисок.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
Жесткие пошлины и кувалда в руках: Трамп сделал ряд громких политических заявлений
Мир
20:52, Сегодня
Жесткие пошлины и кувалда в руках: Трамп сделал ряд громких политических заявлений
В Индии мужчина оригинальным способом отметил развод и стал знаменитым
Мир
20:47, Сегодня
В Индии мужчина оригинальным способом отметил развод и стал знаменитым
Побег и завал: парад ко Дню взятия Бастилии в Париже омрачили инциденты
Мир
19:41, Сегодня
Побег и завал: парад ко Дню взятия Бастилии в Париже омрачили инциденты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: