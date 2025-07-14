Примерка купальника может обернуться инфекцией

Американский микробиолог Николас Айхер из Чикаго предупредил об опасности примерки купальников на голое тело, передает Zakon.kz.

По данным портала What’s The Jam, Николас Айхер занимается проверкой повседневных предметов на наличие бактериального загрязнения.

В одном из недавних экспериментов старший аналитик контроля качества взял образцы с гигиенической пленки, которую розничные магазины наклеивают на купальники для примерки.

"Я подумал, что людям было бы забавно узнать обо всех тех мелких гадостях, о которых мы не думаем каждый день", – прокомментировал Айхер.

Он взял мазки с гигиенических наклеек на купальниках в магазинах и поместил их в чашку Петри. На одном из образцов он обнаружил обильный рост стафилококка – бактерии, способной вызывать кожные инфекции, пневмонию и даже сепсис.

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