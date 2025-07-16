Врач назвал причины, приводящие к ухудшению эрекции

Известный уролог Давид Васкес Альба заявил, что чрезмерное употребление алкоголя оказывает отрицательное воздействие на эректильную функцию. Также мужчинам стоит избегать бессонницы, так как недостаток отдыха сильно вредит потенции, сообщает Zakon.kz.

Кроме этого, Альба отметил, что проблемы с эрекцией могут возникнуть из-за того, что мужчины пьют мало воды, сообщает издание Infosalus.

"Недостаток жидкости снижает уровень энергии и ухудшает общее самочувствие. В зоне риска могут еще оказаться мужчины, которые пренебрегают здоровым образом жизни и испытывают повседневный стресс", – сказал доктор Альба.

Ранее врачи рассказали, что причиной эректильной дисфункции у мужчин может стать нарушение работы мышц тазового дна.