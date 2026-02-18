#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
489.3
578.94
6.38
Наука и технологии

Названы опасные последствия злоупотребления алкоголем

Опасные последствия злоупотребления алкоголем назвали ученые, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 23:40 Фото: freepik
Чрезмерное употребление алкоголя может привести к нарушению работы нервной системы. К такому выводу пришли иностранные ученые, сообщает Zakon.kz.

Ученые выяснили, что имеет значение не только общее количество выпитого алкоголя за всю жизнь, но и объем принимаемый "на грудь" за раз. Одно из вредных последствий – высокий уровень тревожности. Необъяснимое чувство страха и панические атаки могут беспокоить не сразу после веселой посиделки с горячительными напитками, а спустя какое-то время, в долгосрочной перспективе. Подробности исследования опубликованы в журнале Addictive Behaviors.

Авторы публикации изучили данные 21 405 взрослых австралийцев, которые участвовали в национальном исследовании HILDA с 2006 по 2021 год.

Уровень тревожности исследователи оценивали по шкале Kessler-10, а данные об употреблении алкоголя участники предоставляли самостоятельно. Добровольцы фиксировали периодичность и разовую дозу алкоголя. Через год ученые провели сравнительный анализ между этими привычками и уровнем тревожности.

Как выяснилось, прием алкоголя в больших объемах за одно застолье связано с повышением тревожности в дальнейшем, особенно у людей старше 26 лет. Однако пожилых частое, но умеренное употребление спиртных, наоборот, успокаивало. Правда, совсем немного и ненадолго. У молодых любителей выпить влияния алкогольных напитков на нервную систему не зафиксировано.

Замеченные эффекты невелики, при этом в старости последствия могут обернуться неизлечимыми заболеваниями, предупреждают врачи.

Ранее мы писали, почему нельзя бороться с бессонницей алкоголем.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
Чем опасны и полезны небольшие дозы алкоголя
10:00, 15 июля 2023
Чем опасны и полезны небольшие дозы алкоголя
Об опасности смешивания разных видов алкоголя рассказала врач
22:17, 31 декабря 2023
Об опасности смешивания разных видов алкоголя рассказала врач
Ароматизатор с популярным запахом оказался опасным
17:54, 16 апреля 2025
Ароматизатор с популярным запахом оказался опасным
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Все результаты дня ЧРК по хоккею: "Номад" разгромил "Алматы", "Торпедо" переиграло "Горняк"
23:34, 18 февраля 2026
Все результаты дня ЧРК по хоккею: "Номад" разгромил "Алматы", "Торпедо" переиграло "Горняк"
Ризабек Айтмухан и топовый россиянин проведут реванш в Ташкенте
23:06, 18 февраля 2026
Ризабек Айтмухан и топовый россиянин проведут реванш в Ташкенте
Михаил Шайдоров станцевал со Снуп Доггом в Милане (видео)
22:41, 18 февраля 2026
Михаил Шайдоров станцевал со Снуп Доггом в Милане (видео)
Казахстанские теннисисты проиграли на старте топового турнира в США
22:35, 18 февраля 2026
Казахстанские теннисисты проиграли на старте топового турнира в США
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: