Названы опасные последствия злоупотребления алкоголем

Чрезмерное употребление алкоголя может привести к нарушению работы нервной системы. К такому выводу пришли иностранные ученые, сообщает Zakon.kz.

Ученые выяснили, что имеет значение не только общее количество выпитого алкоголя за всю жизнь, но и объем принимаемый "на грудь" за раз. Одно из вредных последствий – высокий уровень тревожности. Необъяснимое чувство страха и панические атаки могут беспокоить не сразу после веселой посиделки с горячительными напитками, а спустя какое-то время, в долгосрочной перспективе. Подробности исследования опубликованы в журнале Addictive Behaviors.

Авторы публикации изучили данные 21 405 взрослых австралийцев, которые участвовали в национальном исследовании HILDA с 2006 по 2021 год.

Уровень тревожности исследователи оценивали по шкале Kessler-10, а данные об употреблении алкоголя участники предоставляли самостоятельно. Добровольцы фиксировали периодичность и разовую дозу алкоголя. Через год ученые провели сравнительный анализ между этими привычками и уровнем тревожности.

Как выяснилось, прием алкоголя в больших объемах за одно застолье связано с повышением тревожности в дальнейшем, особенно у людей старше 26 лет. Однако пожилых частое, но умеренное употребление спиртных, наоборот, успокаивало. Правда, совсем немного и ненадолго. У молодых любителей выпить влияния алкогольных напитков на нервную систему не зафиксировано.

Замеченные эффекты невелики, при этом в старости последствия могут обернуться неизлечимыми заболеваниями, предупреждают врачи.

Ранее мы писали, почему нельзя бороться с бессонницей алкоголем.