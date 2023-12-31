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Об опасности смешивания разных видов алкоголя рассказала врач

советы Фото: pixabay
Терапевт Марина Казакова рассказала, что смешивание разных видов спиртного повышает риск чрезмерного употребления алкоголя, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, пишет "Лента.ру", на сегодняшний день проведено мало исследований о взаимодействии различных видов алкоголя друг с другом. Однако доказано, что смешивание разных видов повышает риск злоупотребления спиртным.

"Употребление разных видов напитков вряд ли опьянит сильнее, чем употребление одинакового количества одного вида. Многие исследования показывают: употребление большого количества алкоголя часто сопровождается смешиванием разных видов. Также смешивание напитков может быть сигналом начинающейся алкогольной зависимости", – предупредила Казакова.

Отмечается, что при употреблении более одного напитка дополнительное количество алкоголя накапливается в крови и тканях. Поэтому безопаснее потягивать напитки в течение новогодней ночи, а не пить шотами.

Также терапевт рекомендует пить чистую воду и закусывать алкоголь пищей с высоким содержанием белка или жиров. Специалист добавила, что печень может перерабатывать в час около 30 гр. водки, либо 120 гр. красного сухого вина или 330 гр. пива.

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Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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