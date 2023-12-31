Об опасности смешивания разных видов алкоголя рассказала врач

Терапевт Марина Казакова рассказала, что смешивание разных видов спиртного повышает риск чрезмерного употребления алкоголя, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, пишет "Лента.ру", на сегодняшний день проведено мало исследований о взаимодействии различных видов алкоголя друг с другом. Однако доказано, что смешивание разных видов повышает риск злоупотребления спиртным.

"Употребление разных видов напитков вряд ли опьянит сильнее, чем употребление одинакового количества одного вида. Многие исследования показывают: употребление большого количества алкоголя часто сопровождается смешиванием разных видов. Также смешивание напитков может быть сигналом начинающейся алкогольной зависимости", – предупредила Казакова.

Отмечается, что при употреблении более одного напитка дополнительное количество алкоголя накапливается в крови и тканях. Поэтому безопаснее потягивать напитки в течение новогодней ночи, а не пить шотами.

Также терапевт рекомендует пить чистую воду и закусывать алкоголь пищей с высоким содержанием белка или жиров. Специалист добавила, что печень может перерабатывать в час около 30 гр. водки, либо 120 гр. красного сухого вина или 330 гр. пива.

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