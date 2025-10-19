Названы знаки зодиака, которые категорически не переносят критику

Критика – это не всегда нападки и злые намерения. Иногда она бывает полезной и помогает стать лучше. Но, несмотря на то что критика бывает разной, некоторым представителям зодиакального круга не нравится любая, сообщает Zakon.kz.

Как считают астрологи Леди Mail, некоторые знаки зодиака воспринимают даже самые доброжелательные замечания как личное оскорбление. Разбираемся, кто реагирует на критику особенно остро.

Лев

Представители этого знака зодиака уверены, что их действия всегда безупречны, а решения – единственно правильные. Даже если замечание справедливое, Лев вряд ли его примет сразу. Сначала он либо отошлет критика подальше, либо сделает вид, что ничего не слышал. Но есть один нюанс: если критика исходит от человека, которого Лев уважает, он обдумает сказанное и, возможно, даже учтет.

Скорпион

Скорпион не просто игнорирует критику – он может перейти в контратаку, заставив критикующего пожалеть о сказанном. Если ему указать на ошибку, он либо начнет доказывать, что все сделал правильно, либо замкнется и перестанет доверять человеку, который позволил себе его упрекнуть. Представители этого знака зодиака особенно тяжело воспринимают критику от тех, кого они считают менее компетентными.

Телец

Критику он воспринимает как посягательство на его авторитет и трату времени, ведь, по его мнению, он все делает правильно. Даже если Телец понимает, что его действия не идеальны, он вряд ли скажет об этом вслух. Вместо того чтобы признать ошибку, он скорее постарается сделать вид, что так и было задумано.

Рак

Они склонны долго переживать, прокручивать в голове сказанные слова и искать скрытый смысл. Даже если критика была незначительной, Рак может воспринять ее как предательство или проявление неуважения. Они не всегда показывают, что обиделись, но внутри могут страдать и даже дистанцироваться от человека, который осмелился их раскритиковать.

Овен

Овны привыкли быть лидерами и принимать решения самостоятельно, а потому любые замечания воспринимают как попытку ограничить их свободу. Их первая реакция на критику – раздражение. Они могут вспылить, резко ответить или просто сделать все наоборот, чтобы доказать свою независимость.

