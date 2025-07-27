Стать миллионером: психолог перечислила пять шагов к финансовому успеху

Спросите любого человека, хочет ли он быть богатым, и почти каждый не раздумывая скажет "да". По мнению психологов, часто эти мечты остаются лишь на уровне мыслей, сообщает Zakon.kz.

О том, что мешает людям разбогатеть, рассказала в интервью aif.ru клинический психолог Елизавета Чеснокова.

"Богатство – это не только про деньги, но и про ясность, дисциплину и внутреннюю готовность взять на себя больше. Но чтобы перейти от абстрактной мечты о миллионах к реальному плану, действиям и новому мышлению, действовать надо планомерно и поступательно", – говорит специалист.

Она рекомендует пять шагов для достижения финансового благополучия.

"В первую очередь, определите, что для вас значит быть богатым. Удивительно, но большинство людей не могут внятно ответить, что для них значит "быть богатым". Это сколько? В каких единицах измерения – деньги, квадратные метры, драгоценности, подписчики в соцсетях", – говорит Чеснокова.

Она отмечает, что если у человека нет цели и ее четкого контура, он вечно будет идти, как в тумане.

"Поэтому, пожалуйста, прежде чем загадывать на Новый год: хочу много денег", уточните для себя: сколько это „много", и представьте в подробностях, как будет выглядеть ваша жизнь, когда вы разбогатеете", – поясняет психолог.

Шаг второй, по ее мнению, заключается в переводе мечты в план. Она утверждает, что просто хотеть для достижения цели мало, как и отправлять вселенной свои пожелания сказочно разбогатеть, продолжая лежать на печи.

"С такой установкой далеко не уедешь. Богатые люди, как показывает опыт, не полагаются на чудо, а следуют четкому плану. Они знают, чего хотят, и разбивают цель на конкретные шаги", – говорит эксперт.

Психолог поясняет: нужно понимать, к чему вы двигаетесь или хотя бы от чего убегаете.

Третьим шагом на пути к богатству, по мнению Чесноковой, должна стать "насмотренность". Эксперт отмечает, что это один из самых недооцененных пунктов.

"Мы боимся мечтать, потому что не видим, как можно иначе. В голове только знакомые сценарии: офис, ипотека, отпуск раз в год. Но богатство любит людей подготовленных. Тех, кто в теме, кто много читает, смотрит, кто замечает, куда идет рынок, что происходит в мире, какие тенденции рождаются и становятся актуальными. Нельзя мечтать о преуспевающем бизнесе, даже не зная, что сейчас в тренде", – говорит она.

Четвертым правилом, по словам психолога, должна стать дисциплина. Она утверждает, что никакое желание не спасет, если человек ленится, забывает свои обещания, теряет фокус.

"Богатство – это марафон, а не спринт. Богатые люди – не лентяи, а трудяги, они работают даже тогда, когда не хочется, ведут свой бизнес не только в планах, но и на деле, прикладывая усилия каждый день", – говорит специалист.

Пятым пунктом на пути к богатству Чеснокова называет работу над состоянием, а не только над доходом.

По ее словам, крайне важно обрести уверенность, что ваша цель реальна, даже если супруг, друзья или мама скептически комментируют все ваши попытки словами "не жили богато – нечего и начинать", "выше головы не прыгнешь" и так далее.

"Пока внутри вас живет стойкое убеждение, что у вас ничего не получится, так и будет происходить в реальности. Состояние – это ваш внутренний двигатель. Он помогает пережить отказы, провалы, неудачные старт-апы и прочие неприятности", – говорит психолог.

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