10 пунктов, отталкивающих мужчин на свидании, перечислил психолог

Вопрос "на что мужчина обращает внимание на первой встрече?" занимает лидирующую позицию в поисковых запросах. По мнению психологов, есть нюансы, которые могут испортить свидание, сообщает Zakon.kz.

Основные пункты, с помощью которых мужчина составляет мнение о женщине на первом свидании, раскрыла в интервью aif.ru психолог Татьяна Василькова.

Взгляд

При первой встрече мужчина обязательно обращает внимание на глаза женщины. Какие они – потухшие или цепляющие? Есть ли во взгляде искра? Если да, то мужчина вряд ли пройдет мимо такой женщины. Он непременно захочет начать с ней общение.

Эмоциональный уровень

Если женщина проявляет интерес, то к ней тянет, как магнитом. Это называется возникшей "химией". Если внутри мужчины вдруг зародилась подобная "молния", то он сразу же считает женщину особенной из-за собственной реакции. Обычно представители сильного пола доверяют своим ощущениям, потому что, как правило, им не свойственны бурные эмоции. В итоге мужчина начинает думать, что его "зацепило" не просто так.

Язык тела

Своим языком телодвижений, куда входит и мимика, женщина может привлекать мужское внимание. Речь не про вульгарное или экстравагантное поведение, но про нечто тонкое и неуловимое, что притягивает конкретного представителя сильного пола. Если мужчине удобно и комфортно рядом с женщиной, хочется за ней наблюдать, то он постарается развивать знакомство.

Ум и душевная глубина

Кажется, что, в первую очередь, мужчина реагирует на внешность женщины, но это не совсем так. Иначе бы все красавицы выскочили замуж. С одной стороны, сильный пол может зацепить внешность, но только кратковременно. В долгосрочной перспективе мужчина всегда обращает внимание на рассуждения и мысли женщины, и, если они созвучны ему, это привлекает.

Речь

В разговоре мужчина неосознанно обращает внимание на речь женщины. Например, с какой легкостью она складывает слова в предложения, желательно, в сложносочиненные, на громкость звучания (чересчур громогласные барышни обычно отпугивают мужчин и могут казаться раздражающими), тембр, манеру произношения. Слишком косноязычная или неестественная речь тоже производит не очень приятное впечатление.

Уважение

Мужчина обязательно обратит внимание на то, как вообще к сильному полу относится женщина, то есть, уважает или нет. Это раскрывается в разговоре: перебивает ли женщина или выслушивает до конца, говорит только о себе или интересуется и его мнением тоже. Мужчине важно чувствовать себя хозяином положения и быть в приоритете у потенциальной избранницы. Он не оставит без внимания тот факт, когда женщина тонко демонстрирует, что готова предоставить мужчине право стать главным в дальнейших отношениях.

Позитив

Мужчине нужна веселая и позитивная женщина. С таким легким человеком всегда проще и интереснее идти по жизни. Своей энергией женщина может либо вдохновлять, либо, наоборот, опустошать и выматывать. Также в разговоре представители сильного пола обращают внимание и на чувство юмора, находя его очень желаемым качеством.

Визуальная картинка

Конечно, мужчина все равно обращает внимание на внешность женщины, но, в первую очередь, его интересуют не идеальная картинка и модельные пропорции. Представителям сильного пола достаточно видеть перед собой ухоженную и опрятную девушку в чистой одежде и с порядком на голове.

Отношение к другим людям

Обычно истинное отношение к другим людям выдается при непосредственном общении с ними. Особенно хорошо правда выплывает наружу, когда речь идет о взаимодействии с обслуживающим персоналом. Здесь истина и раскрывается и, если она неприятна, мужчине хамское и вульгарное поведение женщины может не понравиться.

Ощущение себя рядом с женщиной

Мужчина обращает внимание не столько на женщину, сколько на то, а как же он чувствует себя рядом с ней. Если ему нравятся проанализированные ощущения, такой показатель является чуть ли не самым важным маркером из всех перечисленных. Именно к такой женщине, рядом с которой здорово и классно, хочется стремиться. Другими словами, мужчина выбирает не женщину, а определенного себя рядом с ней.

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