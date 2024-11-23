Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Астролог назвала четыре знака зодиака, которые могут разорвать отношения до конца года

астрология, астролог, гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 17:56 Фото: pixabay
Известный астролог Тамара Глоба раскрыла судьбоносные перемены, которые ожидают некоторых представителей зодиакального круга в оставшиеся недели 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, звезды готовят серьезные трансформации в личной жизни, которые, хотя и могут показаться болезненными, приведут к лучшему будущему, пишет pg12.ru.

Близнецы: время отпустить прошлое

Представители этого знака столкнутся с необходимостью пересмотреть свои отношения. Несмотря на кажущуюся стабильность, внутренние противоречия достигнут пика. Расставание откроет двери для новых перспективных знакомств и возможность начать жизнь с чистого листа.

Весы: освобождение от токсичных связей

Для Весов конец года станет периодом освобождения от токсичных связей. Старые отношения, которые давно себя исчерпали, подойдут к логическому завершению. Это время внутренней гармонии и обновления.

Водолей: путь к свободе

Водолеи получат шанс разорвать отношения, которые держали их на месте. Влияние звезд поможет принять решительные меры для изменения личной жизни. Период благоприятен для завершения отживших свое связей.

Скорпион: кардинальные перемены

Скорпионов ждут кардинальные перемены в личной жизни. Расставание, которое произойдет до конца года, откроет путь к более гармоничным отношениям в будущем.

Астролог рекомендует принять перемены как необходимый этап развития и довериться интуиции, а также сохранять спокойствие и фокусироваться на саморазвитии.

"Помните, что любое расставание – это не конец, а начало нового этапа жизни. Звезды подсказывают: иногда нужно отпустить прошлое, чтобы освободить место для счастливого будущего", – говорит Глоба.

Ранее Тамара Глоба назвала три знака зодиака, представители которых до конца 2024 года окажутся под особым покровительством звезд.

Читайте также

цветы, кольцо, свадьба
Семь признаков по-настоящему влюбленного мужчины перечислил психолог
Похудение
Успеть до Нового года: как похудеть без вреда для здоровья
Гороскоп на сегодня
Работа и отношения: астрологический прогноз на 23 ноября
Андрей Дюсупов
Интересное Гороскоп 2024 год Астрология Любовь Отношения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты &quot;Орешник&quot; – фейк
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты "Орешник" – фейк
Минтруда, выходные дни, 2025 год
Минтруда сделало важное заявление по переносу выходного дня в январе 2025 года
Заморозки, холод, мороз, поздняя осень, иней
Похолодание до -23°С и туман: прогноз погоды в Казахстане на выходные
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: