Астролог назвала четыре знака зодиака, которые могут разорвать отношения до конца года
По ее словам, звезды готовят серьезные трансформации в личной жизни, которые, хотя и могут показаться болезненными, приведут к лучшему будущему, пишет pg12.ru.
Близнецы: время отпустить прошлое
Представители этого знака столкнутся с необходимостью пересмотреть свои отношения. Несмотря на кажущуюся стабильность, внутренние противоречия достигнут пика. Расставание откроет двери для новых перспективных знакомств и возможность начать жизнь с чистого листа.
Весы: освобождение от токсичных связей
Для Весов конец года станет периодом освобождения от токсичных связей. Старые отношения, которые давно себя исчерпали, подойдут к логическому завершению. Это время внутренней гармонии и обновления.
Водолей: путь к свободе
Водолеи получат шанс разорвать отношения, которые держали их на месте. Влияние звезд поможет принять решительные меры для изменения личной жизни. Период благоприятен для завершения отживших свое связей.
Скорпион: кардинальные перемены
Скорпионов ждут кардинальные перемены в личной жизни. Расставание, которое произойдет до конца года, откроет путь к более гармоничным отношениям в будущем.
Астролог рекомендует принять перемены как необходимый этап развития и довериться интуиции, а также сохранять спокойствие и фокусироваться на саморазвитии.
"Помните, что любое расставание – это не конец, а начало нового этапа жизни. Звезды подсказывают: иногда нужно отпустить прошлое, чтобы освободить место для счастливого будущего", – говорит Глоба.
Ранее Тамара Глоба назвала три знака зодиака, представители которых до конца 2024 года окажутся под особым покровительством звезд.