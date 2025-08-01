Ильин день: строгие запреты и важные традиции 2 августа

Народные приметы на Ильин день имеют отчетливые языческие корни – особое внимание в праздник уделяется погодным явлениям: грозе и грому, который, как верили, посылает на землю сам Святой Илья, чтобы уничтожить нечисть, вылезшую из своих нор, сообщает Zakon.kz.

2 августа (20 июля по старому стилю) – Ильин день, или день Илии Пророка. Дата праздника постоянная.

Почему нельзя купаться после Ильина дня

Главный запрет Ильина дня был связан с купанием в реках и озерах. Ранее верили, что со 2 августа водоемы становятся холодными, поэтому купание в них чревато болезнями. Открытой воды опасались не только из-за температуры. Считалось, что в праздник активизируются русалки и водяные, поэтому беспечный купальщик легко мог утонуть.

Народные приметы

В Ильин день предки обращали внимание на приметы, надеясь узнать, какой будет погода в ближайшее время. Одним из главных элементов "прогноза" был гром. Как отмечено в публикации издания "Известий", если он звучал глухо и сопровождался яркими вспышками молний, сильных осадков не ждали, если звонко – готовились к мощным ливням.

Если гром гремел без молнии, понимали, что дождя не будет. Беспрерывные раскаты грома указывали на то, что скоро начнется град.

Существовали и другие приметы:

в Ильин день не боялись попасть под дождь, так как верили, что это принесет здоровье;

после Ильина дня можно не опасаться укусов насекомых, так как они впадают в спячку;

дождь в праздник – к богатому урожаю зерновых;

отсутствие дождя в Ильин день – к пожарам.

Что нельзя делать

выпускать домашних животных на улицу и пускать в дом уличных – в них может вселиться нечисть;

рыбачить – есть риск вместе с уловом принести домой болезни и несчастья;

заниматься тяжелым трудом – предки верили, что пророк Илия может разгневаться на тех, кто недостаточно чтит его память и отвлекается на мирские хлопоты;

отказывать в помощи нуждающимся – по поверьям, проявивший равнодушие вскоре сам окажется в тяжелой ситуации.

Что можно делать

устраивать шумные застолья с большим числом гостей – совместная трапеза поможет укрепить отношения с близкими и подарит заряд позитива;

заниматься благотворительностью – помощь нуждающимся издревле считается одним из важных элементов празднования Ильина дня;

собирать травы – согласно народным поверьям, лечебные травы, сорванные в Ильин день, будут особенно полезны.

Ранее мы называли опасные приметы на 1 августа. Что категорически нельзя делать, можно прочитать по этой ссылке.