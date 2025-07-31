Опасные приметы 1 августа: чего категорически нельзя делать

Август – месяц, который разделяет лето и осень. Еще в древние времена в это время было принято подводить итоги и внимательно следить за приметами, особенно погодными, сообщает Zakon.kz.

Ранее август считался месяцем итогов: созревают злаки, зацветают последние травы, птицы собираются в стаи. В это время в народе говорили: "Что в августе собрал, тем зимой и сыт".

Кроме этого, как отмечено в публикации издания РБК Life, по поведению животных, состоянию неба, направлению ветров и даже расположению паутины старались предсказать, какой будет осень и зима.

Гроза в августе – к долгой и сырой осени. Если в августе сверкает и гремит, значит, теплая погода будет недолго, осень затянется и будет промозглой.

Паутина на траве – к ясной сухой осени. Если в начале или середине августа на кустах и травах утром заметна тонкая паутина, ждали бабье лето – затяжное, теплое и безветренное.

Муравьи строят высокие муравейники – зима будет суровой. Чем выше и плотнее муравьиные кучи, тем сильнее будут морозы. Насекомые, говорили в деревнях, "знают зиму заранее".

Вода в реках и прудах быстро холодеет – к резкому похолоданию. По поведению налима судили о смене сезонов: если он оживляется, значит, вода остыла, лето уходит.

Если дождь начинается на заре, скоро и закончится. Утренний кратковременный дождь не считался дурным знаком: "На заре намочит – к обеду просушит".

Яркая радуга после дождя – к хорошей погоде.

Если в конце августа ночи холодные, но без заморозков, осень будет долгой, но мягкой. А вот заморозки после 23 августа ("лупенские морозы") – предвестие ранней и затяжной зимы.

Стаи скворцов срываются с обрывов – пора в путь, значит, и тепло скоро уйдет. Птицы первыми чувствуют перемену в воздухе: их утренние сборища – надежный признак наступающей осени.

Грачи на гнездах вечером кричат – к раннему похолоданию. Если гвалт усиливается и птицы становятся беспокойными, это говорит о смене погоды.

Береза начинает желтеть уже к середине месяца – осень придет вовремя. Если же стоит зеленой до конца августа – бабье лето будет теплым и долгим.

Появление холодной росы утром – к окончанию лета. Особенно если роса долго не высыхает.

Специалисты сайта АиФ привели также интересные факты, которые приписывают 1 августа.

Увиденный в эту ночь сон предвещает будущее и сулит благополучие.

Прекрасной приметой этого дня является встреча с рыжим котом. Его следует хорошенько покормить и в идеале – оставить у себя дома.

Отличная примета – попасть в этот день под дождь.

Что можно делать 1 августа

Пора собирать грибы и заниматься их заготовкой.

Прекрасный день для любых работ по дому, в том числе уборки, глажки, стирки.

Отличный день, чтобы заняться своей внешностью. Можно сделать маски на дому или пойти на уходовые процедуры в салон.

Хорошо сходить в баню.

Что нельзя делать

Категорически нельзя есть яблоки и пить спиртное.

Нельзя заготавливать мясо и птицу.

Нельзя впускать в дом насекомых.

Нельзя квасить капусту и солить огурцы.

Плохо принимать в подарок ношеные вещи.

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