Опасные приметы 1 августа: чего категорически нельзя делать
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Август – месяц, который разделяет лето и осень. Еще в древние времена в это время было принято подводить итоги и внимательно следить за приметами, особенно погодными, сообщает Zakon.kz.
Ранее август считался месяцем итогов: созревают злаки, зацветают последние травы, птицы собираются в стаи. В это время в народе говорили: "Что в августе собрал, тем зимой и сыт".
Кроме этого, как отмечено в публикации издания РБК Life, по поведению животных, состоянию неба, направлению ветров и даже расположению паутины старались предсказать, какой будет осень и зима.
- Гроза в августе – к долгой и сырой осени. Если в августе сверкает и гремит, значит, теплая погода будет недолго, осень затянется и будет промозглой.
- Паутина на траве – к ясной сухой осени. Если в начале или середине августа на кустах и травах утром заметна тонкая паутина, ждали бабье лето – затяжное, теплое и безветренное.
- Муравьи строят высокие муравейники – зима будет суровой. Чем выше и плотнее муравьиные кучи, тем сильнее будут морозы. Насекомые, говорили в деревнях, "знают зиму заранее".
- Вода в реках и прудах быстро холодеет – к резкому похолоданию. По поведению налима судили о смене сезонов: если он оживляется, значит, вода остыла, лето уходит.
- Если дождь начинается на заре, скоро и закончится. Утренний кратковременный дождь не считался дурным знаком: "На заре намочит – к обеду просушит".
- Яркая радуга после дождя – к хорошей погоде.
- Если в конце августа ночи холодные, но без заморозков, осень будет долгой, но мягкой. А вот заморозки после 23 августа ("лупенские морозы") – предвестие ранней и затяжной зимы.
- Стаи скворцов срываются с обрывов – пора в путь, значит, и тепло скоро уйдет. Птицы первыми чувствуют перемену в воздухе: их утренние сборища – надежный признак наступающей осени.
- Грачи на гнездах вечером кричат – к раннему похолоданию. Если гвалт усиливается и птицы становятся беспокойными, это говорит о смене погоды.
- Береза начинает желтеть уже к середине месяца – осень придет вовремя. Если же стоит зеленой до конца августа – бабье лето будет теплым и долгим.
- Появление холодной росы утром – к окончанию лета. Особенно если роса долго не высыхает.
Специалисты сайта АиФ привели также интересные факты, которые приписывают 1 августа.
- Увиденный в эту ночь сон предвещает будущее и сулит благополучие.
- Прекрасной приметой этого дня является встреча с рыжим котом. Его следует хорошенько покормить и в идеале – оставить у себя дома.
- Отличная примета – попасть в этот день под дождь.
Что можно делать 1 августа
- Пора собирать грибы и заниматься их заготовкой.
- Прекрасный день для любых работ по дому, в том числе уборки, глажки, стирки.
- Отличный день, чтобы заняться своей внешностью. Можно сделать маски на дому или пойти на уходовые процедуры в салон.
- Хорошо сходить в баню.
Что нельзя делать
- Категорически нельзя есть яблоки и пить спиртное.
- Нельзя заготавливать мясо и птицу.
- Нельзя впускать в дом насекомых.
- Нельзя квасить капусту и солить огурцы.
- Плохо принимать в подарок ношеные вещи.
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