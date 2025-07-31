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Советы

Опасные приметы 1 августа: чего категорически нельзя делать

приметы, запреты, 1 августа, традиции, погода, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 16:54 Фото: pexels
Август – месяц, который разделяет лето и осень. Еще в древние времена в это время было принято подводить итоги и внимательно следить за приметами, особенно погодными, сообщает Zakon.kz.

Ранее август считался месяцем итогов: созревают злаки, зацветают последние травы, птицы собираются в стаи. В это время в народе говорили: "Что в августе собрал, тем зимой и сыт".

Кроме этого, как отмечено в публикации издания РБК Life, по поведению животных, состоянию неба, направлению ветров и даже расположению паутины старались предсказать, какой будет осень и зима.

  • Гроза в августе – к долгой и сырой осени. Если в августе сверкает и гремит, значит, теплая погода будет недолго, осень затянется и будет промозглой.
  • Паутина на траве – к ясной сухой осени. Если в начале или середине августа на кустах и травах утром заметна тонкая паутина, ждали бабье лето – затяжное, теплое и безветренное.
  • Муравьи строят высокие муравейники – зима будет суровой. Чем выше и плотнее муравьиные кучи, тем сильнее будут морозы. Насекомые, говорили в деревнях, "знают зиму заранее".
  • Вода в реках и прудах быстро холодеет – к резкому похолоданию. По поведению налима судили о смене сезонов: если он оживляется, значит, вода остыла, лето уходит.
  • Если дождь начинается на заре, скоро и закончится. Утренний кратковременный дождь не считался дурным знаком: "На заре намочит – к обеду просушит".
  • Яркая радуга после дождя – к хорошей погоде.
  • Если в конце августа ночи холодные, но без заморозков, осень будет долгой, но мягкой. А вот заморозки после 23 августа ("лупенские морозы") – предвестие ранней и затяжной зимы.
  • Стаи скворцов срываются с обрывов – пора в путь, значит, и тепло скоро уйдет. Птицы первыми чувствуют перемену в воздухе: их утренние сборища – надежный признак наступающей осени.
  • Грачи на гнездах вечером кричат – к раннему похолоданию. Если гвалт усиливается и птицы становятся беспокойными, это говорит о смене погоды.
  • Береза начинает желтеть уже к середине месяца – осень придет вовремя. Если же стоит зеленой до конца августа – бабье лето будет теплым и долгим.
  • Появление холодной росы утром – к окончанию лета. Особенно если роса долго не высыхает.

Специалисты сайта АиФ привели также интересные факты, которые приписывают 1 августа.

  • Увиденный в эту ночь сон предвещает будущее и сулит благополучие.
  • Прекрасной приметой этого дня является встреча с рыжим котом. Его следует хорошенько покормить и в идеале – оставить у себя дома.
  • Отличная примета – попасть в этот день под дождь.

Что можно делать 1 августа

  • Пора собирать грибы и заниматься их заготовкой.
  • Прекрасный день для любых работ по дому, в том числе уборки, глажки, стирки.
  • Отличный день, чтобы заняться своей внешностью. Можно сделать маски на дому или пойти на уходовые процедуры в салон.
  • Хорошо сходить в баню.

Что нельзя делать

  • Категорически нельзя есть яблоки и пить спиртное.
  • Нельзя заготавливать мясо и птицу.
  • Нельзя впускать в дом насекомых.
  • Нельзя квасить капусту и солить огурцы.
  • Плохо принимать в подарок ношеные вещи.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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