Советы

31 марта – Кириллов день: строгие запреты и забота о домовом

Ботанический сад в Алматы, Алматинский ботанический сад, Алматы, весна в Алматы, город Алматы, виды города Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, ботсад, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 16:13 Фото: Zakon.kz
Кириллов день (иногда его называют "День Кирилла") – один из народных православных праздников, посвященных святому Кириллу и в некоторых источниках святым Кириллу и Мефодию. В народной традиции он тесно связан с окончанием зимы и началом активного пробуждения природы, сообщает Zakon.kz.

Этот день приходится на 31 марта. В 2026 года его будут отмечать во вторник.

Приметы и традиции

  • Погода на Кириллов день – считалось, что она предсказывает весну и урожай.

К примеру, если солнечная и ясная погода, то ждут раннюю и теплую весну. Если ветер с юга, то это ведет к хорошему урожаю, с севера – к холодам.

  • Поведение животных

Если птицы активно щебечут – весна будет ранней и теплой. Медведь же выходит из берлоги – значит, скоро начнется оттепель.

, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 16:13
Проснувшиеся бурые медведи гуляют всего в 30 км от Алматы
  • Личная жизнь и хозяйство

Считалось, что работа в саду или в поле в этот день приносит удачу. Приметы помогали определить, когда сеять и когда готовить огороды.

Конечно же, существовали и запреты.

  • Не рекомендуется ходить в гости и принимать гостей. Их присутствие может унести из вашего дома здоровье, счастье и благополучие.
  • Не стоит обсуждать чужие проблемы и неудачи, так вы можете привлечь на себя их беды.
  • Также запрещено доедать чужую еду и пить из чужой чашки. Это может принести неприятности.
  • Нельзя надевать и мерить вещи других людей, так вы принимаете на себя чужие несчастья.
  • Запрещается, как говорится в публикации издания "Нижегородская правда", давать в долг или занимать деньги. Такие действия могут привести к финансовым трудностям.
  • Нельзя дарить хлеб и соль младенцу, это может навлечь болезни ребенка.
  • Не стоит спонтанно покупать вещи. Такое решение может обернуться долгами и неприятностями.
  • Запрещено переживать из-за чужих замечаний и колкостей. Это может надолго испортить вам жизнь.

Примечательно, что главная традиция этого дня – задабривание домового. Раньше верили и надеялись на его помощь в защите от пожаров, грабителей, поэтому старались наладить с ним хорошие отношения.

, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 16:13
Опасная примета? Почему нельзя давать деньги вечером

Ранее мы рассказывали, когда отмечают Пасху в 2026 году. Зачем красят яйца и пекут куличи, можно узнать по этой ссылке.

