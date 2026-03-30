31 марта – Кириллов день: строгие запреты и забота о домовом

Кириллов день (иногда его называют "День Кирилла") – один из народных православных праздников, посвященных святому Кириллу и в некоторых источниках святым Кириллу и Мефодию. В народной традиции он тесно связан с окончанием зимы и началом активного пробуждения природы, сообщает Zakon.kz.

Этот день приходится на 31 марта. В 2026 года его будут отмечать во вторник.

Приметы и традиции

Погода на Кириллов день – считалось, что она предсказывает весну и урожай.

К примеру, если солнечная и ясная погода, то ждут раннюю и теплую весну. Если ветер с юга, то это ведет к хорошему урожаю, с севера – к холодам.

Поведение животных

Если птицы активно щебечут – весна будет ранней и теплой. Медведь же выходит из берлоги – значит, скоро начнется оттепель.

Личная жизнь и хозяйство

Считалось, что работа в саду или в поле в этот день приносит удачу. Приметы помогали определить, когда сеять и когда готовить огороды.

Конечно же, существовали и запреты .

Не рекомендуется ходить в гости и принимать гостей. Их присутствие может унести из вашего дома здоровье, счастье и благополучие.

Не стоит обсуждать чужие проблемы и неудачи, так вы можете привлечь на себя их беды.

Также запрещено доедать чужую еду и пить из чужой чашки. Это может принести неприятности.

Нельзя надевать и мерить вещи других людей, так вы принимаете на себя чужие несчастья.

Запрещается, как говорится в публикации издания "Нижегородская правда", давать в долг или занимать деньги. Такие действия могут привести к финансовым трудностям.

Нельзя дарить хлеб и соль младенцу, это может навлечь болезни ребенка.

Не стоит спонтанно покупать вещи. Такое решение может обернуться долгами и неприятностями.

Запрещено переживать из-за чужих замечаний и колкостей. Это может надолго испортить вам жизнь.

Примечательно, что главная традиция этого дня – задабривание домового. Раньше верили и надеялись на его помощь в защите от пожаров, грабителей, поэтому старались наладить с ним хорошие отношения.

